Bıçakla saldırdı

Suna ERDEN

Kadına şiddet suçundan hüküm giydikten sonra KKTC’den sınır dışı edilen ancak bir yolunu bularak ülkeye geri gelen Yakup Söylemez (45), bu kez eski sevgilisine dehşeti yaşattı.

Güzelyurt’ta meydana gelen olayda zanlı, kendisiyle Türkiye’ye kaçmayı kabul etmeyen eski kız arkadaşı S.Ç.’yi (43) ciddi şekilde darp ettikten sonra karnından bıçakladı.

Yaralanan kadını kaçırmaya kalkışan zanlı, ellerini ve ağızını bağladı, zorla aracına bindirmeye çalıştı. Bir yolunu bulan S.Ç. zanlıdan kurtulduktan sonra kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Olayın polise bildirilmesi üzerine aranan şahıs ilan edilen zanlı, Güzelyurt Adli Şube ile Cürümleri Önleme Şube Amirliği (CÖŞ) ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucu 25 Nisan’da Mevlevi köyünde bahçelik bir alanda saklanırken yakalandı.

Eşine ve kızına şiddet suçundan hapse mahkum edilen, cezası bitince 2025 yılında ülkeden deport edildiği öğrenilen Yakup Söylemez’in, KKTC’ye yasa dışı giriş yaptığı belirlendi. Zanlının bir süredir eski sevgilisi Ş.C.’ye tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ve kadını sürekli rahatsız ettiği tespit edildi.

Önce yumruk, sonra bıçak

Hakkında “zorla insan kaçırma, yaralama, vahim zarar, kanunsuz yollardan KKTC’ye giriş yapmak, mülke tecavüz, ciddi darp” suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili detayları aktaran polis, zanlının 22 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 sıralarında Kalkanlı’da sakin Ş.C.’nin ikametgahına izinsiz şekilde giriş yaptığını anlattı.

Zanlının kapıdan içeri girerek mülke tecavüz ettiğini belirten polis, ikametgahın salon bölümünde S.Ç.’ye saldırdığını, yüzüne yumruk atarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis memuru; zanlının daha sonra bıçakla kadına saldırdığını, sol karın boşluğunda bir santimetrelik kesi oluşmasına neden olduğunu açıkladı.

Ellerini, kollarını bağladı

Polis memuru; zanlının kadını yaralı bir şekilde Türkiye’ye götürmek amacıyla zor kullanarak ikametgahtan dışarı çıkardığını, ellerini ve ağzını bağladığını ve bu şekilde zorla insan kaçırma suçunu işlediğini açıkladı.

Bir süre zanlının kontrolü altında kalan kadının bir şekilde kurtulmayı başardığını belirten polis, kendi imkanlarıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne gittiğini ifade etti.

Polis, göz kemiğinde kırık, karnında kesi oluşan kadının ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildiği aktarıldı.

Ülkeye nasıl giriş yaptığı araştırılacak

Polis, olayın ardından kaçan zanlının yapılan geniş çaplı aramalar sonucunda önceki gün Mevlevi bölgesinde, bahçeler içerisinde saklanırken Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis memuru; zanlının tutuklanmasının ardından yapılan sorgulamada, KKTC’ye hangi limandan, hangi tarihte ve ne şekilde giriş yaptığının henüz tespit edilemediğini, bu yönde araştırmaların sürdüğünü ifade etti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, olayla ilgili alınması gereken çok sayıda ifade bulunduğunu ve çevredeki kamera kayıtlarının incelenmesi gerektiğini belirterek, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

Daha önceki olay

Güzelyurt'a bağlı Kalkanlı bölgesinde 2024 yılından yaşanan olayda zanlı Söylemez, tartıştığı eşinin kafasına bahçe küreğiyle vurmuştu. Zanlı akabinde çocuklarının gözü önünde eline aldığı bıçakla eşini dizinden yaralamıştı. Kavgayı ayırmak için araya giren kızına da saldıran adam, kızının yüzünü yumrukladıktan sonra eline bira şişesiyle vurup yaralamıştı. Söylemez’in eşi ve kızı eve çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Olayın ardından tutuklanan Söylemez’in eşini “Birine sığınırsan seni de çocuklarını da parçalarım” diyerek tehdit ettiği açıklanmıştı.