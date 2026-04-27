Avrupa Birliği’nin tutumu eleştirildi

Ömer KADİROĞLU

Annan Planı’nın referanduma sunulmasının 22’nci yılında değerlendirmelerde bulunan vatandaşlar,

Avrupa Birliği’nin tutumunu eleştirdi.

Avrupa Birliği liderlerinin Rum tarafına yakın bir politika izlendiğini ifade eden vatandaşlar, “Biz referandumda “evet” dedik ancak kabul etmeyen Rumlar bizden desteklenen taraf oldu” dedi.

Vatandaşlar, yeni bir planın yeniden referanduma sunulması halinde içeriğine göre hareket edileceğini ifade etti.

Ne dediler…?

Kadir Bayraktaroğlu

“Referandumun 22’nci yılında Güney Kıbrıs’a gelen Avrupalı liderler çözüme hayır diyen Rumların tarafında dururken, kuzeye geçmediler. Bu başından beri böyledir. 63 olayları başlar başlamaz zaten hükümet olarak Rum tarafını tanıyor ve orayı biliyorlar. Bizi isyankar biliyorlar. Devlete isyan etmişiz ve isyanı bastırmak için bize taarruz etmişler. O nedenle Avrupa Birliği de bizim tarafımızı tutmuyor ve başından sonuna kadar hep Rumları desteklediler. Annan Planı’na benzer bir plan gelir ve referanduma sunulursa ben o zaman içeriğine bakarak ona göre “evet” veya “hayır” diyeceğim. Bizim bu saatten sonra bakmamız gereken yer Türkiye’dir ve atılacak her adım Türkiye garantörlüğünde olmalıdır.”

Hasan Okanar

“Annan Planı’na “evet” diyen tarafız ve çok umutlu olsam da muhtemelen onlar da bir yerlerden baskı yedikleri için kuzeye geçmediler. Yeni bir plan gündeme gelirse ve referanduma sunulursa o zaman içeriğine bakarak karar vereceğiz. Bundan sonrası için beklentim Rumlar için de Türkler için de iyi olacak bir anlaşma sağlanmasıdır.”

Kamil Birkaya

“Avrupa Birliği liderleri hep Rumların yanındadır. Zaten Rumlar da bizi istemiyor ve bizi istemeyen Rumlar, AB liderlerinin buraya gelmesini engelliyor. Annan Planı’na benzer bir plan gelir ve referanduma sunulursa ben bu defa “hayır” diyeceğim. “Evet” dedik mağdur olduk o nedenle bu kez kesinlikle “hayır” diyeceğim.”

Mustafa Alsancak

“Avrupalılar Türk düşmanıdır. Bunlarla ne kadar ahbaplık kurmak istesen de Rumlar gibi arkandan vururlar. Nasıl ki büyüklerimiz “Rum’dan dost olmaz” diyordu Avrupalılardan da dost olmaz. Onlar, zamanında Türkiye’yi sömürenlerdendir. Fransa ve Atatürk bunları al aşağıya edince bir ara düşman oldular. Bunların ahbaplığı hep yalandır. Annan Planı’na benzer bir plan gelir ve referanduma sunulursa kesinlikle “hayır” diyeceğim. Çevremdekilerin de hayır demesi için çalışacağım. Annan Planı’nda içimize binlerce kişi daha gelecekti ve KKTC devleti tamamen ortadan kalkacaktı o nedenle “hayır” diyeceğim.”

Mustafa Beyoğlu

“Referandumun 22’nci yılında Avrupalı liderler Annan Planı’na hayır diyenlerin tarafında ve kuzeye geçmediler. Rum tarafı bizimle anlaşmaya yanaşmıyor o nedenle Avrupalı liderler de bu durumdan etkilenmiş ve kuzeye geçmemiş olabilir. Annan Planı’na benzer bir plan sunulur ve referandum yapılırsa “ hayır” diyeceğim. Rumların bize neler çektirdiğini çok iyi biliyorum ve topraklarımızdan feragat edilmesine karşıyım o nedenle yine hayır diyeceğim.”

Cemal Karacanlı

“Rum tarafı bizi istemiyor ve Avrupalı liderler de bu durumdan etkilenmiş ve kuzeye gelmemiş olabilir. Biz Annan Planı’na “evet” dedik ve kazanan Rumlar oldu. Annan Planı’na benzer bir plan yine gelir ve referanduma sunulursa “evet” diyeceğim. Ama Rumlar yine hayır diyecek. Yine kazanan Rum tarafı olacak. Ben çözüm istiyorum ve ben yine bir plana “evet” diyeceğim.”

Talat Onar

“Avrupa Birliği liderleri referandumunda hayır diyen Rumların tarafında ve kuzeye geçmediler. Çözüm derken İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs İslam’a karşı ortaklık imzaladılar. Bizi istemiyorlar. Kimse kusura bakmasın ama ben olsam görüşmeye bile gitmem. Annan Planı gibi bir plan gelir ve referanduma sunulursa ben “hayır” diyeceğim. 1963 yılında 60’ın anlaşmasının başına ne geldiğini gördük. Bu adamlar kendi imkanlarını bizimle paylaşmak istemiyor o nedenle “hayır” diyeceğim.”