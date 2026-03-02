Orta Doğu ateş çemberi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonlarda ikinci gün geride kalırken, bölgede çatışmalar karşılıklı saldırılar ve sert açıklamalarla tırmanıyor. İran’ın üst düzey askeri ve siyasi isimlerinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası Tahran yönetimi misilleme mesajı verirken, İsrail ve ABD tarafında da can kayıpları yaşandığı bildirildi. Başkent Tahran başta olmak üzere birçok noktada patlamalar meydana gelirken, sivil yerleşim alanları ve kamu binalarının da hedef alındığı yönündeki iddialar uluslararası kamuoyunda endişeyi artırdı.

Üst düzey isimler öldürüldü

İran devlet televizyonu, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Abdülrahim Musevi, Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve üst düzey güvenlik yetkilisi Muhammed Baseri’nin saldırılarda öldüğünü duyurdu. Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur’un da hayatını kaybettiği, yerine eski İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi’nin atandığı açıklandı.

Tahran ve çevresi hedef alındı

İsrail ordusunun Tahran’a yönelik yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından başkentin kuzey, doğu ve batı kesimlerinde patlamalar meydana geldi. Saldırı öncesinde İran hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ancak bazı hedeflerin vurulmasını engelleyemediği bildirildi. Kent üzerinde savaş uçaklarının seslerinin duyulmaya devam ettiği aktarıldı. Tahran’daki İran Radyo ve Televizyon Kurumu’na (IRIB) düzenlenen hava saldırısında binanın bazı bölümleri hedef alındı. Saldırı sırasında canlı yayında olan sunucu, kurumun bazı bölümlerinin ABD ve İsrail tarafından vurulduğunu açıkladı. Çok sayıda kanalda yayın akışı kesildi.

İran basını ayrıca Tahran’daki Gandi Hastanesi’nin de hedef alındığını duyurdu. Hastane binasında cam kırıkları ve cephe hasarı oluştuğu, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındığı bildirildi. Görüntülerde hemşirelerin yeni doğan bebekleri tahliye etmeye çalıştığı görüldü.

ABD tarafında kayıp

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran operasyonlarında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 5 askerin ağır yaralandığını açıkladı. Ölen askerlerin hangi saldırıda hayatını kaybettiğine ilişkin bilgi verilmedi.

CENTCOM ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun USS Abraham Lincoln uçak gemisini balistik füzeyle vurduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, geminin vurulmadığı ve füzelerin hedefe yaklaşamadığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları ise “Gerçek Vaat 4” operasyonu kapsamında USS Abraham Lincoln uçak gemisinin dört balistik füzeyle hedef alındığını duyurdu.

İran’dan intikam mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamaney’in ölümünü “ülke için büyük bir felaket” olarak nitelendirdi. ABD ve İsrail’in eylemlerinin utanç getireceğini savunan Pezeşkiyan, İran’ın intikamı “meşru hak ve görev” olarak gördüğünü ifade etti.

İran ISNA Haber Ajansı, Hamaney’in ardından lideri seçecek Uzmanlar Meclisi bünyesindeki liderler konseyine hukukçu üye olarak Alirıza Arafi’nin atandığını duyurdu.

İran, Hamaney’in öldürülmesi nedeniyle 40 gün yas ilan etti. İran’da binlerce kişi sokaklara çıkarak, protesto gösterisinde bulundu.

Okul saldırısında kaybı 153’e yükseldi

İran, 28 Şubat’ta ülkenin güneyindeki Minab kentinde bir kız okuluna düzenlenen füze saldırısında can kaybının 153’e yükseldiğini duyurdu. İran Kızılayı ise Cumartesi gününden bu yana ülke genelindeki hava saldırılarında en az 201 kişinin öldüğünü, 747 kişinin yaralandığını açıkladı.

Okulun, daha önce hedef alınmış olan bir Devrim Muhafızları üssünün yaklaşık 600 metre yakınında bulunduğu belirtildi. İran saldırıdan ABD ve İsrail’i sorumlu tuttu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı olayla ilgili haberleri incelediğini bildirdi. İsrail ordusu ise söz konusu bölgede bir operasyondan haberdar olmadıklarını savundu.

İsrail’de can kaybı

İsrail, İran’ın Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş’e düzenlediği füze saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin yaralandığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Dubai’ye de füze

Öte yandan İran’ın misilleme saldırıları Dubai'nin bazı bölgelerinde hasara yol açtı ve önemli noktaları ve altyapıyı etkiledi. Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki bir salonda küçük hasar oluştu, dört kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer durumun hızlı bir şekilde kontrol altına alındığını ve operasyonların yönetildiğini doğruladı.

Çin’den kınama

Çin Dışişleri Bakanlığı, İran lideri Hamaney’in öldürülmesini kınadı. Açıklamada, söz konusu eylemin Birleşmiş Milletler Şartı’nın amaç ve ilkelerine aykırı olduğu ifade edildi. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin de Rus mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, egemen bir ülkenin liderinin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu söylediği bildirildi. Bölgede karşılıklı saldırılar sürerken, uluslararası toplumdan gerilimin daha fazla tırmanmaması yönünde çağrılar yapılmaya devam ediyor.

******

Trump "Bunu yapmasaydık, iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı" dedi

Saldırıyı savundu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik İsrail ile düzenledikleri saldırıları savunarak, "Bunu yapmasaydık, iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı." dedi. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırılarını Fox News Beyaz Saray muhabiri Jacqui Heinrich'e değerlendirdi. Trump, kaç Amerikan askerinin öldüğüne ilişkin yorum yapmazken, ABD'nin İran'da kaç hedefinin kaldığı konusunda net bir değerlendirmeye sahip olduğunu söyledi. İran'ın nükleer tesislerini B-2 bombardıman uçaklarıyla hedef aldıklarını belirten Trump, "Bunu yapmasaydık, iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı. Ve o zaman tüm bunlar mümkün olmazdı." ifadelerini kullandı.

*****

Hürmüz boğazını geçmeye çalışan bir tanker vuruldu

Petrol krizi kapıda

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından İran, Hürmüz Boğazı'nda bazı gemilere saldırdı.

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) ve Umman Sahil Güvenliği’nden yapılan açıklamalara göre, Hürmüz Boğazı yakınlarında seyreden Palau bayraklı ve ABD yaptırımı altındaki "Skylight" adlı tanker ile bir başka gemi "bilinmeyen füzeler" tarafından vuruldu. Skylight daha önce

Umman'ın Hürmüz Boğazı'na bakan Musandam Yarımadası açıklarında gerçekleşen saldırılarda, Skylight tankerindeki 20 kişilik mürettebattan dördü yaralanırken, gemilerin makine dairelerinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Aynı gün Umman’ın Duqm ticari limanına da insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiği ve bu olayların, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası Tahran’ın Körfez ülkelerine yönelik misilleme dalgasının bir parçası olduğu bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026, 10:06