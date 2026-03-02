Tehlike büyüdü

İngiltere, ABD’nin İran’daki füze hedeflerine yönelik “savunma” amaçlı saldırılar için üslerinin kullanımına izin verdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, X hesabından yayınladığı açıklamasında, ABD’nin İran’daki füze tesislerine yönelik “savunma” nitelikli saldırılar için İngiliz askeri üslerini kullanma talebine onay verildiğini açıkladı. Starmer, İngiltere’nin İran’a yönelik saldırılara doğrudan dahil olmadığını ve “şu aşamada herhangi bir saldırı niteliğindeki operasyona katılmayacağını” söyledi.

Starmer, ABD’nin üsleri İran’daki füze fırlatma noktaları ya da depolama tesislerini hedef almak amacıyla “belirli ve sınırlı bir savunma amacıyla” kullanacağını ifade etti.

Söz konusu adımın uluslararası hukuka uygun olduğunu savunan Starmer, hükümetin konuya ilişkin hukuki görüşün özetini kamuoyuyla paylaşacağını da sözlerine ekledi.

