İngiltere Savunma Bakanı John Healey dün yaptığı açıklamada, İran tarafından Kıbrıs yönüne iki füze fırlatıldığını ancak bunların önlendiğini söyledi. Healey; füzelerin adadaki İngiliz tesislerini kasıtlı olarak hedef alıp almadığının henüz netleşmediğini söyledi. İngiliz bakanın açıklaması kısa sürede Kıbrıs’ın her iki kesiminde yayıldı ve paniğe yol açtı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise İngiltere Savunma Bakanı Healey’in açıklamasını yalanladı.

Hristodulidis; İran'ın İngiliz üslerine füze fırlatması sırasında Kıbrıs'ın hedef olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada askeri makamlardan teyit edilmiş bilgiye dayanarak adaya iki füze fırlatıldığına dair haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Kıbrıs'a doğru ateşlendi

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İran'ın gerçekleştirdiği misilleme saldırıları sırasında iki füzenin doğrudan Kıbrıs'a doğru ateşlendiğini açıkladı. İngiliz Bakan, füzelerin akıbetine ilişkin detay paylaşmadı, "Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin hedef alınıp alınmadığından emin değiliz" dedi.

John Healey, Sky News’e yaptığı açıklamada İran tarafından Kıbrıs’taki İngiliz askeri noktalarına yönelik iki füze fırlatıldığını açıkladı.

Healey, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından tespit edildiğini ve hedefe ulaşmadan etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İngiliz Savunma Bakanlığı, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve üs çevresindeki hava savunma kapasitesinin en üst seviyeye çıkarıldığını açıkladı. Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini vurguladı.

Rum Yönetimi yalanladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, İngiltere Savunma Bakanı John Healey’in, İran’ın Kıbrıs’taki İngiliz Üslerine füze fırlattığı yönündeki açıklamalarını yalanladı.

Sigmalive haber sitesine göre; Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kıbrıs’a doğru füze fırlatıldığı yönündeki haber ve açıklamaların gerçeği yansıtmadığını” kaydetti.

Letimbiotis, “Ülkeye yönelik bir tehdit bulunduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını” vurgularken, yetkili makamların durumu yakından takip ettiklerini ifade etti.

Haberde, İngiltere Savunma Bakanı Healey’in yaptığı bir açıklamada, İran’dan Kıbrıs’a doğru iki füze fırlatıldığını, füzelerin Kıbrıs’ı mı hedef aldıklarının ise kesin olmadığını söylediği de ifade edildi.

Erhürman: Füze fırlatılmadı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İran’dan Kıbrıs’a yönelik 2 füze fırlatıldığı yönündeki haberlerin doğrulanmadığını bildirdi.

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gün boyu gelişmeleri takip ettik. Böyle bir dönemde herhangi bir haberi tam olarak teyit etmeden açıklama yapmak son derece risklidir. Askeri makamlarımızdan en üst düzeyde teyit edilmiş bilgi "İran'dan adaya iki adet füze fırlatıldığına" dair haberlerin doğru olmadığı yönündedir.” İfadelerini kullandı.

Erhürman, askeri makamlarla sürekli olarak temas halinde olduğunu ve teyit edilmiş, doğru bilgileri halkla paylaşacağını da belirtti.

