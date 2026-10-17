Polis ses kayıtlarını dinlemeye devam ediyor ‘Bu gemi gemi değil’

Ömer KADİROĞLU

Girne açıklarında 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 9 zanlı, dün sekizinci kez Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Geminin kara kutusu olarak bilinen Seyir Veri Kayıt Cihazı’ndaki (VDR) 12 günlük ses kaydının dinlendiği açıklanırken, kayıtlarda ikinci kaptanın “Gemi komple bakımdan geçmeli”, kaptanın ise “Bu gemi gemi değil, dümen dümen değil” ifadelerini kullandığı açıklandı.

12 günlük ses kaydı dinlendi

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen facia kapsamında tutuklu bulunan şirket direktörü A.Ö., birinci kaptan M.Ö., ikinci kaptan M.N.S., birinci makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ile mürettebat üyeleri S.E., Q.Q., V.H. ve R.İ. dün sekizinci kez Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede soruşturmayla ilgili ayrıntılı bilgi veren Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, bünyesinde 68 günlük veri barındıran VDR cihazındaki 12 günlük ses kaydının dinlendiğini açıkladı. Mannaş, cihazın kaydının 28 Ağustos’ta nasıl durduğuna ilişkin araştırmaların sürdüğünü söyledi. Gemide yatılı olarak görev yapan mürettebatın ifadelerine de değinen Mannaş, söz konusu tarihte gemiye dışarıdan yabancı bir kişinin girmediği yönünde ifade verildiğini, güvenlik kameralarında da şüpheli bir duruma rastlanmadığını aktardı. Ses kayıtlarındaki konuşmalarda geminin jeneratör, dümen ve egzoz yalıtım sistemlerinde arızalar olduğunun dile getirildiğini belirten Mannaş, egzozun bulunduğu bölümde su olduğuna ilişkin konuşmaların da kayıtlarda yer aldığını söyledi.

Mannaş, kayıtlarda dümen arızası nedeniyle geçen yıl yapılan bir seferde karşıdan gelen gemiye 200-300 metre yaklaşıldığının anlatıldığını belirterek, bunun ciddi bir dümen arızasına işaret ettiğini kaydetti. Polis, geminin Türkiye’deki Yumurtalık bölgesinde karaya çarptığına ilişkin konuşmaların da kayıtlarda yer aldığını söyledi. Polis, söz konusu konuşmalarda adı geçen kaptanın kimliğinin tespit edildiğini aktardı.

Tüm arızalar biliniyordu

Ses kayıtlarında ikinci kaptanın “Gemi komple bakımdan geçmeli”, kaptanın ise “Bu gemi gemi değil, dümen dümen değil” ifadelerini kullandığını aktaran Mannaş, gemideki arızalarla ilgili araştırmaların sürdüğünü söyledi. Kayıtlarda başka bir kaptanın gemiyle kaza yaptığına ilişkin konuşmaların da bulunduğunu belirten Mannaş, gemideki tüm arızaları bildiği belirtilen bir makinist ile söz konusu kazayı yapan kaptana yönelik araştırmaların devam ettiğini ifade etti. Tahkikatın sürdüğünü ve ses kayıtlarının incelenmesine devam edildiğini kaydeden Mannaş, olayla bağlantısı olabilecek başka kişilerin de bulunduğunu belirtti.

Avukatların sorularını da yanıtlayan Mannaş, Gemi Faciasının Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi’nin Türk Loydu’nu davet ettiğini, kurum yetkilisinin Meclis’e bilgi vereceğini ve kendileriyle de görüşeceğini söyledi. Gemideki arızalarla ilgili Liman Başkanlığı’na herhangi bir bildirim yapılmadığını belirten Mannaş, geminin parçalarının fiber uzmanı tarafından inceleneceğini de kaydetti.

Mannaş, kazanın ardından arama çalışmalarına katılan Optimus Prime adlı geminin faaliyetlerini sonlandırdığını belirterek, kayıp 28 kişiden 27’sinin bulunduğunu, bir kişinin ise hâlâ kayıp olduğunu söyledi. Kayıp kişinin Anni Asel Hilaloğlu olduğunu belirten Mannaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın arama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Dokuz zanlı aleyhinde “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlaması bulunuyor. Mahkeme, soruşturma kapsamında zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Aileler: Müebbet hapis istiyoruz

Faciada yakınlarını kaybeden aileler, duruşma sırasında Girne Mahkemesi önünde toplanarak zanlıları protesto etti. Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan aileler, soruşturmanın yavaş ilerlediğini ve yeterince şeffaf yürütülmediğini savunarak, 28 kişinin hayatını kaybettiği faciada sorumluların daha ağır suçlamalarla yargılanmasını istedi. Faciada annesi Nuray Zeytun Özbiler’i kaybeden Dilek Özbiler, kazanın üzerinden 47 gün geçtiğini hatırlatarak gemideki arızalara rağmen seferlerin sürdürülmesini ve denetimlerin yeterliliğini sorguladı. Faciada hayatını kaybeden Mehmet Bayhan’ın yakını Cengiz Bayhan da polisin soruşturmasını yetersiz bulduğunu savunarak şirket yöneticilerinin neden soruşturma kapsamında hesap vermediğini sordu.

Faciada 28 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Bayhan, ailelerin adalet arayışından vazgeçmeyeceğini belirterek, “Bu işin peşini bırakmayacağız. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gideceğiz” dedi.