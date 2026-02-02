25 yaralı var

Antalya'da bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi. Burdur'da ise iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi can verdi. Kazalarda toplam 25 kişi yaralandı.

Antalya ve Burdur'dan katliam gibi kaza haberleri geldi.

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kömürler Kavşağı'nda saat 10.20 sıralarında virajı alamayıp şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 6'sı ağır 20 kişi de yaralandı.

Sudem Çakmak'ın Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Pervin Önal'ın (22) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrenci-si, Onur Yılmaz'ın (21) ise Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

Burdur'da 7 kişi yaşamını yitirdi

Bir diğer kaza haberi ise Burdur'dan geldi. Cuma Ali Süzer (21) idaresindeki 07 BNE 490 plakalı oto-mobil, Ağlasun-Antalya-Isparta Karayolu'nun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkisinde, Sedat Akgün (42) yönetimindeki 34 FF 2118 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda yolcu olarak bulunan Melek Akgün (45), Kuzey Akgün (10), İfaket Aydın (70), Nevin Süzer (53) kaza yerinde, Hasan Akdağ (20) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 5 kişi de yaralandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlen-dirildiğini bildirdi.

