Çirkin provokasyon

Terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Mardin Nusaybin-Kamışlı sınır hattında geçişe kapalı sınır kapısındaki Türk bayrağına dönük provokasyonu büyük tepki çekti. Hükümetten ardı ardına yapılan açıklamalarla hain saldırı lanetlenirken, provokatörlere sert karşılık verileceği vurgulandı. Saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kardeşliğimize gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hain saldırıyı lanetleyerek “Birliğimize, beraberliğimize ve milletimizin huzuruna kast eden bu menfur girişiminin; kardeşliğimize gölge düşürmesine, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, da saldırıyı lanetledi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi olan bayrağımıza yönelik Nusaybin-Kamışlı sınırında terör örgütü unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Ülkemizin barış ve huzur iklimini zehirlemek, tarihi fırsatları boşa çıkarmak üzere planlanmış açık bir sabotajdır.”

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bayrağa yönelik saldırı ve provokasyonun cezasız kalmayacağını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Türk bayrağına yönelik saldırıya tepki gösterdi “Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıyı “alçak bir provokasyon” olarak nitelendirerek lanetledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, da bayrağa yönelik provokasyona soyunanların ateşle oynadığını söyledi.

Kabul edilemez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Mardin'in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum” diyerek provokasyonu kınadı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Türk bayrağına saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Doğan X hesabındaki paylaşımında, Nusaybin-Kamışlı sınırında yaşanan olayın kendilerini derinden üzdüğünü kaydetti. “Partimizin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu yoktur” ifadelerini kullanan Doğan, Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz" dedi

Doğan, protesto yürüyüşünü provoke eden bu tür davranışları kesinlikle tasvip etmediklerini bildirdi.

35 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bayrak indirme provokasyonunu lanetledi ve saldırıya ilişkin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tunç yaptığı paylaşımının devamında şunları kaydetti: " Bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapılmış, 35 şüpheli tutuklanmış, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir.

Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır."

İdari tahkikat başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), saldırıyla ilgili idari tahkikat başlatıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Nusaybin'de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

KKTC’den kınama mesajları

Başbakan Ünal Üstel, Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik YPG terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Başbakan Üstel, “Nusaybin–Kamışlı hattında şanlı Türk bayrağımıza uzanan alçak el, doğrudan milletimizin iradesini hedef almıştır. Bu bir provokasyondur ve cevabı nettir: Bu bayrak inmez, bu millet eğilmez. Dün KKTC bayrağını indirmeye kalkışanlar nasıl hüsrana uğradıysa, bugün aynı hevesi taşıyanlar da aynı akıbete mahkumdur” dedi. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı lanetledi.

Ertuğruloğlu yazılı açıklamasında, “Şanlı Türk bayrağına yönelik Nusaybin–Kamışlı sınır hattında gerçekleştirilen alçak saldırıyı şiddetle lanetliyorum” ifadelerini kullandı.