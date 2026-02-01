Yeni operasyon yapıldı

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon yapıldı. Reynmen adıyla bilinen Yusuf Aktaş, Hasan Can Kaya ve Emirhan Çakal gözaltına alındı. Ebo lakaplı İbrahim Tilaver, Enes Batur Sungurtekin ve Yaren Alaca gibi isimler hakkında ise gözaltı kararı var.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında dün sabah dört ilde İstanbul merkezli yeni bir operasyon yapıldı.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da belirlenen adreslere baskınlar yapıldı.

Sabah saatlerinde Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla gözaltına alındı.

Soruşturmada şüpheli olarak yer alan ünlü isimlere uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu temin et-mek suçlamaları yöneltildi.

Gözaltına alınan ünlü isimler, sağlık kontrolünden geçirildi.

Saç ve kan örneği vermek için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Saç ve kan örnekleri alınan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından tekrar İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheliler, Pazartesi sabah adliyeye sevk edilecek.

Fenomenlere yakalama kararı

Soruşturma kapsamında bazı isimler hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

O isimler şöyle: Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer şüpheli “Ebo” lakaplı İbrahim Tilaver'in ise hastanedeki teda-visinin ardından gözaltına alınacağı, Eray Durmuş'un ise arandığı kaydedildi.

Süreç nasıl işliyor?

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontro-lünden geçiriliyor.

Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor.

Ünlüler sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor.

Gözaltına alınanlar hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor.

Talebe göre ünlü isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.



Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026, 01:22