Askeri desteği savundu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İngiliz Akrotiri hava üssüne düzenlenen insansız hava aracı saldırısının ardından adaya dört savaş uçağı ve iki fırkateyn konuşlandırdıklarını belirtirken,

"böylesi zor bir dönemde Kıbrıs'a sırt çevirmek affedilemez bir hata olurdu" dedi.

To Vima gazetesine konuşan Dendias “ Kıbrıs Cumhuriyeti'ne hızlı ve pratik savunma desteği sağlamak” Yunanistan için ulusal bir yükümlülüktür” şeklinde konuştu.

Dendias “savaş uçakları ve fırkateynlerin konuşlandırılmasıyla Kıbrıs'ın uzakta olmadığını, aksine yakınlarda olduğunu pratikte kanıtladık” diye ekledi.

Dendias şöyle devam etti:

"Dört adet F-16 savaş uçağının ve donanmamızın en modern fırkateyni olan Kimon'un yanı sıra, Centauros [insansız hava aracı] sistemini de taşıyan ikinci fırkateyn Psara'nın görevi, yalnızca ve münhasıran Kıbrıs Cumhuriyeti'ni korumaktır. Kıbrıs'ın üzerine koruyucu bir kalkan örüyoruz, böylece Kıbrıs artık kendini güvende hissedebilir."

Yunanistan'ın geçtiğimiz Pazartesi günü gösterdiği hızlı tepkinin Avrupa düzeyinde reflekslerin harekete geçmesi için bir katalizör görevi gördüğünü ifade eden Dendias, Avrupa Birliği üyesi ülkeler Fransa , Almanya , İspanya ve İtalya'nın da son günlerde Kıbrıs'a askeri birlikler konuşlandırdığını belirtti.

