‘Ülkemizden çekilin’

Güney Lefkoşa’da yaklaşık 500 kişinin katıldığı yürüyüşte İngiliz askeri üslerinin kapatılması ve İran’la savaşın sona ermesi talep edildi. Protestocular, Ağrotur ve Dikelya’daki üslerin Orta Doğu’daki askeri operasyonlarda kullanıldığını savunarak tepki gösterdi.

Philenews'de yer alan habere göre yaklaşık 500 kişinin katıldığı yürüyüş, PASYDY binası önünde başladı ve Rum Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde sona erdi. Protestoya katılanlar, Ağrotur ve Dikelya’daki İngiliz egemen üs bölgelerinin kapatılmasını talep etti.

Göstericiler, İngiltere’nin yanı sıra Güney Kıbrıs’ın da Gazze’deki gelişmeler ve bölgedeki askeri operasyonlarda rol oynadığını savunarak tepki gösterdi. Protesto sırasında atılan sloganlarda İngiliz üslerinin Orta Doğu’daki savaşlar için “sıçrama noktası” haline geldiği iddia edildi.

Yürüyüş, adada kısa süre önce İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Ağrotur üssüne yönelik insansız hava aracı saldırısının ardından artan bölgesel gerilim ortamında gerçekleştirildi.

Eylemciler, adadaki yabancı askeri varlığın Kıbrıs’ı bölgesel çatışmaların hedefi haline getirdiğini savunarak İngiliz üslerinin kapatılmasını ve ülkenin askeri operasyonlarda kullanılmamasını talep etti.