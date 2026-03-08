Rum halkı endişeli

Rum yönetiminin “olağanüstü hal durumlarında yapılması gerekenlerle ilgili son zamanlarda verdiği talimatlar ve cep telefonlarına attığı SMS’lerle halkın, Ortadoğu’daki durum nedeniyle yaşadığı “belirsizlik” ve “pahalılık korkusunu” artırdığı, marketlere hücum ettiği ve benzin istasyonlarında kuyruklar oluşturduğu bildirildi.

Fileleftheros, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş hali nedeniyle yaşanan bu gelişmeyi “Süpermarketlerde ve Benzin İstasyonlarında Panik” başlıklı haberinde 2020’deki koronavirüs ve kapanmada dönemlerine benzetti.

Gazete, temel ihtiyaç malzemelerinin geçici olarak market raflarından tükendiğine ve insanların, yoğun kaygı nedeniyle “bahar sezonunda kalorifer yakıtı” almak gibi “tuhaf” davranışlar sergilediğine dikkat çekti. Halkın makarna, pirinç, konserve gibi kuru gıda bebek bezi ve hatta süt tozu stoklamakta olduğuna işaret etti.

Bu panik haline, Rum yönetiminin son dönemde olağanüstü hal protokolleriyle ilgili talimat ve SMS’lerinin etkili olduğuna işaret eden gazete, Güney Kıbrıs’taki sığınakların durumuyla ilgili kargaşa ve hazırlıklı olma gereğinin halkı paniğe sürüklediğini belirtti.

