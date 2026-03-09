Gündem savaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Motsotakis’in bugün Güney Kıbrıs’a gideceği açıklandı.

“Philenews” haber sitesine göre; Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Macron'un geçen hafta insansız hava aracı saldırısına hedef olan Avrupa Birliği üyesi Güney Kıbrıs'a desteğini göstermek için Güney Kıbrıs'ı ziyaret edeceği kaydedildi.

Macron’un, ziyaret çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşeceği de ifade edildi.

“Philenews” haber sitesinde yer alan bir başka habere göre, Orta Doğu’da tırmanan gerilim nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yanı sıra Yunanistan Başbakanı Mitsotakis de bugün Güney Kıbrıs’a gidecek.

Macron ile Mitsotakis’in, Güney Kıbrıs ziyaretinin aynı güne denk gelmesinin ‘tesadüf’ sonucu olmadığı belirtiliyor.