Büyük operasyon

Güney Kıbrıs’ın Larnaka bölgesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 400 gram kokain,150 gram esrar, bir adet susturuculu tabanca ile bir adet ateşli silah ele geçirildi. Operasyon sırasında toplam 9 kişi tutuklandı.

Larnaka’da Uyuşturucu ile Mücadele Birimi (ΥΚΑΝ) tarafından yürütülen uzun süreli takip ve gözetim çalışmalarının ardından geniş çaplı ve koordineli bir operasyon gerçekleştirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen suç örgütü üyelerinin tespit edilerek tutuklanması amacıyla düzenlenen operasyon kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Şüphelilere ait evlerde, iş yerlerinde ve araçlarda yapılan detaylı aramalar sonucunda önemli miktarda uyuşturucu madde ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Rum polisi tarafından yapılan açıklamaya göre; aramalarda yaklaşık 400 gram kokain ve yaklaşık 150 gram esrar bulundu.

Ayrıca uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen hassas teraziler ile birlikte 10 cep telefonu da emare olarak alındı.

Operasyonda ayrıca bir adet susturuculu tabanca ile bir adet ateşli silah ele geçirildi. Bunun yanında 9 bin 605 euro nakit para ile üç araç da polis tarafından el konulan emareler arasında yer aldı.

Operasyon sırasında toplam 9 kişi tutuklandı. Şüphelilerin organize şekilde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü, ele geçirilen para ve diğer bulgularla bağlantılı olarak mali soruşturma da başlatılacağı bildirildi.



Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026, 02:31