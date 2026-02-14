Meclis’te görüşülecek

Rum Bakanlar Kurulu, polis ve istihbarat servislerinin organize suçla mücadeledeki araçlarına telefon dinleme yöntemini de ekleyebilmeleri için, sıkı denetim altında olmak kaydıyla telefon görüşmelerinin izlenmesine izin veren bir yasayı onayladı . Cumhurbaşkanı Nikos Hristoduludis, yasa tasarısının kolluk kuvvetlerine ciddi suç faaliyetleriyle mücadele etmek için " gerekli ve orantılı" bir araç sağlayacağını ve gecikmeksizin meclise gönderileceğini söyledi.

Hristodoulides, kararın, temel hakları korurken devletin organize suçla mücadele kabiliyetini güçlendirmeye yönelik hükümetin açık taahhüdünü yerine getirdiğini söyledi.

"Yetkililerin eline, her zaman sıkı yasal koşullar ve yargı denetimi çerçevesinde, güçlü bir silah veriyoruz. Amaç, suçun önlenmesi ve ciddi suçların etkin bir şekilde soruşturulmasıdır" ifadelerini kullanan Hristoduludis, yasal çerçevenin, 2020'de kabul edilen benzer yasaların yürürlüğe girmesini engelleyen teknik ve hukuki eksiklikleri gidermek üzere iyileştirildiğini söyledi .

İlgili yasanın telefon görüşmelerinin izlenmesine yalnızca mahkeme kararıyla ve sadece ciddi suç veya ulusal güvenlik içeren durumlarda izin verdiği de aktarılan bilgiler arasında. Yetkilendirmeler ise belirli kişileri hedef alacak şekilde, süre bakımından sınırlı olacak ve kötüye kullanımı önlemek için usulsüzlükleri engelleyici önlemlere tabi tutulacak.

Rum Bakanlar Kurulu onayının ardından, tasarı şimdi Temsilciler Meclisi genel kuruluna gönderilecek. Rum Adalet Bakanlığı, revize edilen yasa tasarısının, gözetim yoluyla toplanan kanıtların yargı denetimine dayanabilmesini sağlamak için ek güvenceler içerdiğini belirtti. Bakanlık sözcüsü, telefonla izlemenin "suç önlemeye katkıda bulunacağını, ancak öncelikle aksi takdirde çözümsüz kalacak karmaşık ve ciddi vakaların çözülmesine yardımcı olacağını" söyledi.

Önerilen çerçeveye göre, telekomünikasyon şirketleri, mahkeme kararı çıkarıldıktan sonra polise veya istihbarat servislerine (CIS) derhal teknik erişim sağlamakla yasal olarak yükümlü olacak. Hizmet sağlayıcılar ve çalışanları, yetkili gözetim kapsamı dışında kalan iletişimlerin gizliliğini sağlamak için organizasyonel ve teknik önlemler almakla da yükümlü olacaklar.

Tasarıda, gözetimin yalnızca belirli bir listede yer alan ciddi suçlara yönelik soruşturmalarda yetkilendirilebileceği belirtiliyor. Bunlar arasında kasten öldürme, adam öldürme, yolsuzluk, terörizm, casusluk, insan ticareti, uyuşturucu ticareti, çocuk cinsel istismarı materyali ve kara para aklama yer almakta. Her bir izleme talebinin gerekliliğini ve orantılılığını göstermesi gerekecek ve onaylanmadan önce bir hakim tarafından incelenecek.



Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026, 09:44