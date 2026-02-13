‘Görevimin başındayım’

Rum Savunma Bakanı Vassilis Palmas yaptığı açıklamada, askeri patlayıcıların kaybolmasıyla ilgili istifa taleplerinin yersiz olduğunu belirterek, her olayın otomatik olarak bir bakanın istifasına yol açması durumunda hiçbir bakanın görevde kalmayacağını savundu.

Sigma TV'de konuşan Palmas, Kalo Chorio atış poligonunda ulusal muhafızların eğitim tatbikatı sırasında 13,6 kilogram TNT'nin kaybolmasının ardından gelen eleştirilere değinerek, sorumluluğun yerleşik disiplin ve ceza prosedürleri aracılığıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Vasilis Palmas "Siyasi kariyerim boyunca, siyasi etik konuları gündeme geldiğinde sorumluluk almayı bildiğimi kanıtladım. Ama her olay istifaya yol açsaydı, hiçbir bakan görevde kalmazdı” savunmasında bulundu.

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, davanın iki ayrı süreçte ele alındığını açıkladı. İlk konunun, ulusal muhafızlar içindeki disiplin sorumluluğuyla ilgili olup, bunun tamamlanmak üzere olduğunu, ikincisininse, polis tarafından yürütülen bir soruşturmayı içerdiğini belirtti. Palmas, "Bazıları görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmedi, önümüzdeki hafta süreç tamamlanacak ve sorumluluklar atanacak" diye güvence verdi. Palmas, şu ana kadar kayda değer bir gelişme olmadığını belirterek beklentiler konusunda temkinli olunması gerektiğini söyledi.

