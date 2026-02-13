Doldu taştı

Rum Merkezi Cezaevi’ndeki doluluk nedeniyle artık mahkumların polis hücrelerinde tutulduğu ve bu durumun, karakollardaki nezarethaneler bile dolu olduğundan, yeni gözaltılar ve tutuklamalar yapılamamasına yol açtığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Cezaevinde Boğuluyorlar” başlığıyla manşete çektiği haberinde, yaklaşık 700 kişilik kapasitesi bulunan cezaevinde şu an bin 164 mahkum bulunduğunu ve haftada yaklaşık 10 mahkumun Başkanlık affıyla serbest bırakılarak hapishanenin rahatlatılması çabalarına rağmen sayının artmaya devam ettiğini yazdı.

Gazete, bin 164 mahkumdan 50’sinin, hapishanede yer olmamasından dolayı nezarethanelerde tutulduğunu ve bu durumun polis için ek sorun yarattığını, polisin, gözaltı alanı yetersizliği nedeniyle sık sık tutuklama yapamadığını veya tutuklamaları askıya aldığını belirtti.

Rum Adalet Bakanlığı’nın, normalde bu yılın sonunda serbest bırakılacak olan 130 tutukluyu bugünlerde tahliye etmeyi planladığını kaydeden gazete, bu kişilerin çoğunun yabancı uyruklu olup yasa dışı mültecilik suçlarından dolayı tutuklandıklarını yazdı.

Haberde, aşırı kalabalık sorununa son çare olarak bin 200 kişilik yeni bir cezaevi inşa edilmesine karar verildiği, ancak mevcut hızla ve alternatif çözümler olmadan, bu cezaevinin kapasitesinin de beş yıl sonra o dönemdeki tutukluları barındırmak için yetersiz kalacağı ifade edildi.

