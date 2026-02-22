Erteleme önerisini reddetti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in kapsamlı müzakerelerin haziran sonrasına bırakılabileceği yönündeki önerisini kesin bir dille reddetti. Hristodulidis, seçimler ve AB dönem başkanlığının görüşmelerin yeniden başlamasına engel olmadığını belirterek, müzakereler için sunduğu 5 maddelik yol haritasını yineledi.

Yunanistan’da yayımlanan Ta Nea gazetesine konuşan Hristodulidis, Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı ile yaklaşan parlamento seçimlerinin müzakerelerin yeniden başlaması önünde engel teşkil etmediğini vurguladı.

Hristodulidis, Holguin’in Lefkoşa’ya son ziyareti sırasında 5 maddelik bir öneri sunduğunu belirterek, müzakereler için bir yol haritası ortaya koyduklarını ifade etti.

Buna göre; ilk adım olarak, 11 Aralık tarihli ortak açıklamada yer aldığı şekliyle çözümün üzerinde uzlaşılan temelinin, siyasi eşitlik ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına açık atıf yapılarak yeniden teyit edilmesi gerektiğini söyledi.

İkinci olarak, Birleşmiş Milletler’in Crans Montana’ya kadar sağlanan yakınlaşmaları kayıt altına almasını önerdiklerini belirten Hristodulidis, iç başlıklardaki yakınlaşmaların iki toplumla paylaşılacağını ve korunacağını; dış başlıklardaki yakınlaşmaların ise beş tarafın tamamına iletilerek muhafaza edileceğini kaydetti.

Üçüncü adım olarak ise BM Genel Sekreteri’nin bu belge temelinde genişletilmiş bir konferans toplaması gerektiğini dile getirdi.

