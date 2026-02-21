Limasol yolu genişleyecek

Rum Ulaştırma Bakanı Alexis Vafeades, uzun vadeli yol projeleri ilerlemediği takdirde Güney Kıbrıs'ın tamamen trafik tıkanıklığıyla karşı karşıya kalma riski taşıdığı konusunda uyarırken, Limasol'un kuzeyinde üçüncü bir otoyol projesini de doğruladı.

Sigma TV'de konuşan Vafeades, yalnızca Limasol'da her yıl yaklaşık 13 bin yeni aracın kayıt altına alındığını ve bunun da on yıldır büyük ölçüde değişmeden kalan yol sistemine amansız bir baskı uyguladığını söyleyerek, “On yıldır aynı mevcut ağa yeni güzergahlar eklendi. Bu yoğunluk seviyesine ulaşmamız doğal” diye itiraf etti.

Yerel muhalefetle karşılaşan tartışmalı yol projelerini savundu ve önerilen Phytoriou Caddesi uzantısı gibi bağlantıların iptal edilmesinin Limasol'u hayati önem taşıyan çıkışlardan mahrum bıraktığını savundu. Limasol'un kuzeyindeki köyleri birbirine bağlayacak olan planlanan kuzey çevre yolu ve 'Üçüncü Paralel Otoyol' olarak adlandırılan projenin, Limasol kıyı şeridindeki trafik sıkışıklığını hafifletmek için tasarlanmış stratejik öneme sahip projeler olduğunu belirtti.

Rum Ulaştırma Bakanı Alexis Vafeades, “Yol projeleri yarının işi değil. En az 20 yıllık planlama gerektiriyorlar. Bunları sadece kendimiz için değil, çocuklarımız için de yapıyoruz” diyerek planlanan çalışmaların toplam maliyetinin yirmi yıl içinde 300 milyon Euro'yu aşacağını belirtti.

Yol güvenliği konusunda Vafeades, mevcut ölüm rakamlarını "trajik" olarak nitelendirdi ve bakanlığın, yol güvenliği konseyiyle koordineli olarak, yol ölümlerini ve ciddi yaralanmaları azaltmak için Avrupa'nın başka yerlerinde zaten kullanılan, kamera denetiminin genişletilmesi ve hız kontrolleri de dahil olmak üzere önlemleri uygulamaya koyduğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026, 10:00