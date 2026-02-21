Detaylı soruşturma yapılıyor

Güney Kıbrıs’ın Lefkoşa bölgesinde bir depoya düzenlenen baskında ele geçirilen 233 kilo uyuşturucu, silah ve patlayıcı maddelerle ilgili soruşturma sürerken, tutuklanan 34 ve 26 yaşlarındaki iki şüpheli dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 8 gün ek tutukluluk kararı verilirken, Rum polisinin bu çaptaki uyuşturucunun uluslararası bir organizasyonun eseri olduğunu değerlendirdiği belirtildi.

Suçla bağlantılı bir erkek ve bir kadının arandığı bildirildi. Uyuşturucunun nereden ve kimin için temin edildiği araştırılırken, ucunun Kuzey Kıbrıs’a ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu oldu.

Rum basınında yer alan haberlerde; uyuşturucu operasyonunda tutuklanan iki kişinin, “operasyonun beyni” olarak değerlendirilmediği açıklandı.

Şüpheliler hakkında uyuşturucu ticareti amacıyla yasa dışı uyuşturucu bulundurma, yasa dışı patlayıcı ve ateşli silah bulundurma, kara para aklamayla mücadeleyi engelleme ve suç işlemek için komplo kurma suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Depoda 233 kiloyu aşkın uyuşturucu

Depoya yapılan baskında 62 kilogram kokain, 167 kilogram esrar ve 14 kilogram esrar reçinesi ele geçirildiği anımsatıldı. Ayrıca 11 bin 640 havai fişek, üç tabanca, iki el yapımı bomba, 30’dan fazla mermi ve yaklaşık 13 bin 500 Euro nakit para ele geçirildi.

Polis soruşturmasının sürdüğü, yaklaşık 50 yaşlarında bir erkek ile sarışın bir kadının arandığı bildirildi.

Ayrıca 22 kişinin sorgulanacağı, telefon ve banka kayıtlarının analiz edileceği kaydedildi.

Uyuşturucuların menşei ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, kimin için getirildiği ve nereye gönderileceği araştırılıyor.

