Sıkı tedbirler alındı

Güney Kıbrıs’ta önceki gün tespit edilen ilk şap vakasının ardından alarma durumuna geçen birimler Livadia’daki çiftlikte bulunan 300 büyükbaş hayvanın tamamını itlaf etti. Yetkililer, üç kilometrelik koruma bölgesi içinde tespit edilecek her yeni pozitif vakada, ilgili tesisteki tüm hayvanların otomatik olarak itlaf edileceğini duyurdu.

Larnaka bölgesinde şap hastalığı salgını nedeniyle geniş çaplı karantina ve toplu itlaf uygulaması başlatıldı. Veterinerlik Hizmetleri, salgının merkez üssünün Oroklini olduğunu, bağlantılı enfeksiyonların ise yakınlardaki Livadia bölgesinde görüldüğünü doğruladı. Laboratuvar sonuçlarına göre Oroklini’deki iki büyük koyun ve keçi çiftliği salgının odağında bulunuyor. Yetkililer bu tespit üzerine Larnaka bölgesinin büyük bölümünü sıkı karantina altına aldı ve koruma protokollerini devreye soktu. Veterinerlik birimleri, klinik bulguların virüsün Oroklini’deki işletmelerde, Livadia’daki bir sığır çiftliğinde doğrulanan ilk vakadan en az iki hafta önce mevcut olduğunu gösterdiğini açıkladı. Livadia’daki etkilenen işletmede bulunan yaklaşık 300 büyükbaş hayvanın tamamının hijyen prosedürlerine uygun şekilde itlaf edildiği, hazırlıkların tamamlanmasının ardından hayvanların belirlenen alanlarda gömüleceği veya yakılacağı bildirildi. Çiftlikte üretilen süt ve et dahil tüm ürünlere de el konuldu. Yetkililer, üç kilometrelik koruma bölgesi içinde tespit edilecek her yeni pozitif vakada, ilgili tesisteki tüm hayvanların otomatik olarak itlaf edileceğini duyurdu.

23 hayvancılık işletmesi sıkı denetime alındı

Veterinerlik Hizmetleri’nden bir yetkili durumu “ciddi ancak kontrol altına alınabilir” olarak nitelendirerek, yayılımı önlemek amacıyla protokollerin derhal uygulamaya konulduğunu belirtti.

Karantina bölgesi içindeki 23 hayvancılık işletmesi sıkı denetime alındı. Günlük numune alımı ve kontroller sürdürülürken, hayvanların ve hayvansal ürünlerin özel izin olmadan taşınması yasaklandı.

Livadia ve Oroklini’deki hayvancılık alanlarına giden yollar polis barikatlarıyla kapatıldı. Bölgeden çıkan araçlar dezenfekte ediliyor, polis devriyeleri artırılmış durumda.