Öncelik güvenlik ve enerji

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Hırvatistan’a gerçekleştirdiği çalışma ziyareti çerçevesinde, Başbakan Andrej Plenkovic’le bir araya geldiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Hristodulidis açıklamasında Güney Kıbrıs ile Hırvatistan’ın iki ülkenin ikili iş birliği çerçevesinde, savunma konularıyla ilgili bir iş birliği memorandumu imzalayacaklarını açıkladı.

Hristodulidis’in yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki büyük iş birliği perspektiflerine ve Güney Kıbrıs’ın üstleneceği AB dönem başkanlığı önceliklerine atıfta bulunduğunu yazan gazete, Hristodulidis ile Plenkovic’in ortak bir basın toplantısı çerçevesinde açıklamalarda bulunduklarını iletti.

Hristodulidis ile Plenkovic’in ortak basın toplantısının öncesinde başbakanlık ofisinde görüştüklerini de yazan gazete, Hristodulidis’in yaptığı açıklamada bölgedeki istikrar, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmayı ileriye götüren ortak değer ve ilkelere sahip iki Akdeniz devleti olarak, Güney Kıbrıs ile Hırvatistan arasındaki benzerliklere atıfta bulunduğunu iletti.

Hristodulidis açıklamasında iki ülke arasında gerek ikili ilişkiler gerek Avrupa düzeyinde var olan iyi iş birliğine de atıfta bulundu.

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ise konuşmasında Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’le savunma, güvenlik ve enerjiyle ilgili konular yanı sıra bölgesel gelişmeler ve Avrupa gündemine dahil olan diğer meseleleri ele aldıklarını söyledi.

İki ülke arasındaki dostane ilişkilere de değinen Plenkovic, ortak niyetin aralarındaki ilişkilerin ticaret ve alışverişler alanında da güçlenmesi olduğunu kaydetti.

İki ülkenin AB içerisinde, AB’nin dış politikasıyla ilgili olanlar dahil olmak üzere tüm konularda hemfikir olduğunu da söyleyen Plenkovic, Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’nun geniş bölgesinde sahip olduğu önemli role de atıfta bulundu.



