Rum Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) 6’ıncı parselde yer alan “Kronos” doğal gaz yatağından çıkarılacak doğal gazın ticari kullanımı konusunda üç ticari anlaşma imzalandığı belirtildi.

Alithia gazetesine göre; Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan “Kronos” doğal gaz yatağı-nın ticari kullanımını öngören 3 anlaşma Limasol’da gerçekleştirilen “Doğu Akdeniz Enerji Kon-feransı-EMC 2025” çerçevesinde imzalandı.

Gazete, Rum Enerji Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak verdiği haberinde, anlaşmaların “Mısır Doğal Gaz Devlet Şirketi (EGAS)” ile 6’ıncı parselde yetki sahibi “TotalEnergies” ve “Eni” şirket yetkilileri arasında, Rum ve Mısır Enerji Bakanları’nın da hazır bulunduğu törende imzalandığını belirtirken bu anlaşmaların, 2025 yılı Şubat ayında Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi arasında imzalanan anlaşmanın deva-mı niteliğinde olduğunu aktardı.

Habere göre, Rum Enerji Bakanlığı’nın açıklamasında, söz konusu anlaşmaların “Kronos” ya-tağının ticari kullanımının başlamasında bir dönüm noktası, Mısır’la yakın iş birliğinin ise bir kanıtı olduğu vurgulandı.

Gazete, anlaşmaların içeriğine ilgili bilgi vermezken, “Kronos” yatağından ilk doğal gaz üre-timinin 2027 yılında başlamasının öngörüldüğünü belirtti.