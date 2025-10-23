Diplomat değil, iş insanı 

ABD Başkanı Donald Trump, Arizonalı iş adamı, eski kamu görevlisi John Breslow'un ABD'nin Güney Kıbrıs’ın Lefkoşa Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini açıkladı. Senato onayını alması halinde Breslow, son 3 yıla yakın elçilik görevinde bulunan Julie S. Davis'in yerini alacak.

Breslow, endüstriyel gaz ve kaynak tedarik şirketi Linweld'in sahibi olarak başarılı bir kariyer yürüttü. Ondan önce, 1999'a kadar iki dönem Nebraska Eyalet Denetçisi olarak görev yaptı.

Son yıllarda siyasi kampanyalara bir buçuk milyon doların üzerinde bağışta bulundu. Donald Trump'a önemli destek verdi.

Eğer onaylanırsa, bu onun ilk diplomatik görevi olacak.

