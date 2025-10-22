Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis, Tufan Erhürman’ın KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilmesini, adanın BM Güvenlik Konseyi kararları ve Genel Kurul kararları temelinde yeniden birleşmesine ilişkin yeni bir umut ve beklenti faslı olarak nitelendirdi.

Yerapetridis yeniden birleşmenin Avrupa ailesi içerisinde Kıbrıslı Türklerin ve Rumların barış ve refahını garantiye alacağını da savundu.

Yunanistan’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak gerçekleştirilecek gayri resmi genişletilmiş görüşmede ortaklaşa bir iş birliği gerçekleşmesini umduğunu da dile getiren Yerapetridis, Kıbrıs’ın da evrensel bir bileşim mesajı vermesi gerektiğini, çünkü bölünmelerin modern ve çalkantılı bir sahnede yeri olmadığını sözlerine ekledi.

Politis haberinde Ekologlar Hareketi ve EDEK’in çekinceleri olduğunu yazarken, Alithia ise ELAM ve EDEK dışındaki siyasi partilerin Erhürman’ın seçilmesini müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin bir fırsat olarak gördüğünü ekledi.

Konuyla ilgili haberler Alithia’da “Çözüme İlişkin Umut Canlanıyor- Erhürman’ın Seçilmesi Kıbrıs Sorununu Yeniden Raylara Oturtuyor- Yerapetridis: Yeniden Birleşme İçin Yeni Bir İyimserlik Faslı”, Haravgi’de ise “Kombos: Yeni Kıbrıs Türk Lideriyle Aktif Diyaloğa Kararlıyız- AKEL: Yeni Kıbrıs Türk Liderinin Seçilmesi Kıbrıs Sorunu Açısından Umut Penceresi- DİSİ, DİKO ve Volt için Olumlu, EDEK Açısından Olumsuz Gelişme- Yerapetridis: Yeniden Birleşme İçin Yeni Umutlar” başlıklarıyla yer buldu.

Politis gazetesi ise haberi “Bilinmezlerle Sahne Değişikliği- Erhürman’ın Zaferi- Gelişmeler Olması Halinde Dikkate Alınacak Çok Mesele Var- Yeni Bir Sahne Ama Hala Gidilecek Yol Var- Tufan Erhürman’ın Seçilmesi Son Değil Başlangıç- Erhürman Başkanlık Seçimlerini Kazandı Ama Şu An Ankara’yı İki Kesimli İki Toplumlu Federasyonla İlgili İkna Etmesi ve Rum Kesiminde Karşılık Bulması Gerekiyor- Erhürman’ın Zaferi Olguları Değiştiriyor” başlıklarıyla aktardı.

