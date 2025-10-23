‘Yeri yok’

Rum Temsilciler Meclisi Başkanı ve DİSİ lideri Annita Dimitriu, Türkiye’nin SAFE programın-da herhangi bir rolü olamayacağını iddia etti.

Fileleftheros gazetesi, Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun Avrupa Halk Partisi (AHP) Başkanlar Konseyi toplantısına katılmak üzere dün Brüksel’e hareketi öncesinde yaptığı açıklamaları yansıttı.

Habere göre Dimitriu, Güney Kıbrıs’ın, AB’nin ortak güvenlik ve savunma politikasının mer-kezinde yer alması gerektiğini iddia ederek savunma bütçesinin arttırılması konusunda ısrarcı olduklarını vurguladı.

Türkiye’nin, Kıbrıs ve Ege konularındaki tutumunu değiştirmediği sürece SAFE programında rolü olamayacağı görüşünü yeniden gündeme getireceğini de ifade eden Dimitriu, AB’nin Doğu Akdeniz’deki barış anlaşmasındaki ve bölgeye en yakın ülke konumundaki Güney Kıbrıs’ın rolünün ise güçlendirilmesi gerektiğini toplantının gündemine getireceğini belirtti.

