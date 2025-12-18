Yeni bütçede teşvikler arttı

Güney Kıbrıs’ın 2026 yılı bütçesi dün Temsilciler Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilirken, turizm teşviklerinin artırılması dikkat çekti.

Turizmde çeşitliliği artırmak amacıyla uygulanacak hibe miktarları da belirlendi. Buna göre kongre turizmi organize edenlere 30 bin Euro’ya kadar hibe verilecek.

Kırsal kesimde, dağlık bölgelerde otel veya restoran yatırımı yapacak olanlara yatırım miktarının yatırımı desteklemek amacıyla yüzde 85’e kadar hibe desteği uygulanacak.

Sağlık turizmini teşvik amacıyla yüzde 50 ile 75 arasında hibe uygulanacak. Rum Yönetimi sağlık turizminin geliştirilmesine de büyük önem veriyor. Bu amaçla hibe programının yanı sıra tesis desteği veriyor.

Dijital turizmde altyapı desteği, spor ve özel ilgi turizminde hibe programı uygulanıyor.

