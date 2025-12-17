Aktif rol oynayacak

Başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası toplum, 54 yıllık Esad rejiminin geçen yıl düş-mesinin ardından Suriye'de siyasi istikrarın yeniden sağlanması, ekonominin düzelmesi ve yıkı-lan binaların yeniden inşa edilmesi için kolları sıvadı. Kritik bir geçiş dönemi yaşanan Suri-ye'deki bu süreçte Güney Kıbrıs’ın da limanları vasıtasıyla rol oynayacak.

Politis gazetesi haberi “Suriye’nin Yeniden İnşası Kıbrıs Limanları Aracılığıyla” başlığıyla aktardı.

Habere göre, Rum Denizcilik Acenteleri Birliği ve “Lavar Shipping LTD” Yönetim Kurulu Baş-kanı Riginos Çanos, Suriye’nin yeniden inşa edilmesi çalışmalarında aktif şekilde rol alacak bü-yük uluslararası şirketlerin, Suriye’ye yönelik transit taşıma ve ticari akışı destekleyip destekle-meyecekleri konusunda Rum denizcilik acentelerinin ağzını yokladığını söyledi.

Gazete, bu yöndeki ilginin artmasının, Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de lojistik kavşak ve tedarik zinciri olarak stratejik rolünü teyit ettiğini kaydetti.

Suriye’nin ikinci önemli limanı olan Tartus Limanı’nın idaresinin, Limasol Limanı’nın da ida-recisi olan “DP World” şirketinin eline geçtiğine işaret eden gazete, bunun da önemli bir stratejik gelişme olduğunu; esaslı müteşebbis ve teknik iş birliği perspektifleri yarattığını belirtti.

Habere göre Çanos, bu dinamiği esaslı olarak değerlendirebilmek için Limasol Limanı’nın yanı sıra Larnaka Limanı’ndan da altyapısı güçlendirilerek faydalanılması ve limanın Vasiliko’ya doğ-ru genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Çanos, altyapılara yatırım yapılmasının yalnızca Suriye’nin yeniden inşası için değil, Güney Kıbrıs’ın ilerleyen safhalarda istikrarlı ticari akışta kilit rol oynayacak ve ekonomide daha büyük değere sahip olmasını sağlayacak kalıcı bir üs haline getirmek için yapılacağını kaydetti.