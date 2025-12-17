‘Son 5 yılın en iyisi’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, “Şu an için gayrı resmi bir 5+1 konferansın takviminin belirlenmesi için erken olduğu” görüşünü dile getirirken, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasındaki görüşmeden memnuniyetle bahsetti. Holguin “Son 5 yılın en verimli görüşmesi oldu” dedi.

Fileleftheros gazetesi: “Yeni Bir Gayrı Resmi 5+1 İçin Erken – Liderlerin Uzlaşısı Küçük Bir Başarı Değil” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’le yapılan bir röportaja yer verdi.

Liderler görüşmesinin iyi bir başlangıç mı olduğu ve sürecin gidişatına ilişkin düşünceleri sorulan Holguin; “iyi bir başlangıç yapıldığına inandığı” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “samimi ve dobra olduklarını, kendisi için bunun çok iyi bir başlangıç anlamına geldiğini” ifade eden Holguin, “11 Aralık tarihinde gerçekleştirilen liderler görüşmesinde, beş yıldan beridir ilk kez, temel siyasi konular hakkında görüşme gerçekleştiğini” vurguladı.

Holguin, görüşme sonrasında yapılan ortak açıklamada Kıbrıs sorununa BM kararlarında belirtildiği şekliyle siyasi eşitlikle bir çözüm bulunması konusunda liderlerin uzlaştığını belirterek “bu tür bir taahhüdün liderler tarafından 2020 yılından beri dile getirilmediğini, bunun küçük bir başarı olmadığını” ifade etti.

Liderlerin görüşmede konulara hakim olduklarını ve özlü müzakerelere başlamadan önce göğüs germeleri gereken konuları hızlı bir şekilde tespit edebildiklerini söyleyen Holguin, her iki liderin de bu kadar ayrıntılı müzakereye dahil olabildiklerini görmekten mutluluk duyduğunu vurguladı.

Holguin, “bundan sonra liderlerin temsilcilerinin rolünün, liderler düzeyinde gerçekleştirilecek müzakerelerin sonuç getirici hazırlığının yapılması adına büyük önem taşıyacağını” vurgularken “liderlerin gelecekte yapacakları görüşmelerde öze daha fazla odaklanabilmeleri adına müzakerecilerin daha sistematik ve sonuca odaklı çaba göstereceklerine umut ettiğini” ifade etti.

“Her iki liderin kendi toplumları karşısında sorumlukları olduğunu ve önümüzdeki dönemde kararlılık, esneklik ve liderlik ruhu ortaya koyduklarını görmeyi umut ettiğini” belirten Holguin, BM’nin kolaylık sağlayabileceğini ancak nihayetinde anlaşması gerekenin liderler olduğunu vurguladı.

