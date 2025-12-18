‘Sıradan bir şey değil’

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos Rum Yönetimi tarafından 24 saatlik bir süre zar-fında stratejik niteliğe sahip iki anlaşma imzalanmasının sıradan bir şey olmadığını söyledi.

Kombos yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa’yla yap-tığı anlaşmalara da değindi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın geçen pazar günü Güney Kıbrıs’a tarihi bir ziyaret gerçekleştirerek iki ülke ilişkileri arasında yeni bir sayfa açtığını yazan Fileleftheros gazetesi, pazartesi günü ise Güney Kıbrıs’ın Fransa’yla bir dizi hayati konuda stratejik iş birliği anlaşması imzaladığını anımsattı.

İki gün içerisinde Güney Kıbrıs’ın diplomatik etkisinin önümle ölçüde güçlendiğini yazan gazete, bunların birbirleriyle doğrudan bağlı olduğunu belirtti. Gazete Hindistan başbakanının da kısa süre önce Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini anımsattı.

Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, bakanlar kurulu toplantısının ar-dından yaptığı açıklamada Rum Yönetimi tarafından 24 saatlik bir süre zarfında stratejik niteliğe sahip iki anlaşma imzalanmasının sıradan bir şey olmadığını söyledi.

Her iki anlaşmanın da kendine özgü anlamı ve önemi olduğunu, iki anlaşmanın da anlaşılabilir bir diplomatik çizgiyle bir birine bağlı olduğunu ifade eden Kombos, Hindistan Başbakanının birkaç ay önce Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyareti da anımsattı.

Kombos, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa’yla yapılan anlaşmaların Rum Yönetiminin dip-lomatik yaklaşımının net bir yansıması olarak tanımladı. Kombos bu gelişmelerin Rum Yöneti-mi’nin AB Konseyi dönem başkanlığını devralmasından birkaç gün önce yaşandığına da dikkat çekti.

Kombos eylem planlarının da eşlik etmesinin bu anlaşmaları geçmişteki açıklamalardan farklı kıldığını kaydederek anlaşmaların elle tutulur faaliyetler ve aralarında yapılandırılmış bir diyalo-ğa sahip olduğunu belirtti.