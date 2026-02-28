300 dolar yandı

Lefkoşa’nın Yenicami Mahallesi’nde bazı şahıslara oturum izni alabilmek için sahte kira sözleşmesi ve ikametgah belgesi düzenledikleri gerekçesiyle 2025 yılı Aralık ayında tutuklanan ve soruşturmanın ardından teminatla serbest bırakılan eski Yenicami Muhtarı S.Ö., (E-46) eşi K.Ö. (K-42) birlikte çalıştıkları A.Y.A.’dan (K-57) sahte belge aldıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Tutuklanan K.A. (E-44 ile T.A. (K-36) çifti mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan K.A. teminatla serbest bırakılırken, T.A. cezaevine gönderildi.

Polis, 2025’te Yenicami Mahallesi Muhtarı olan S.Ö., muhasebeci olan eşi K.Ö. ile A.Y.A.’nın, K.Ö. adına kayıtlı ve içerisinde kiracısı bulunan evleri kullanarak yabancı uyruklu şahıslara KKTC’de ikamet izni almalarına olanak sağlamak amacıyla sahte kira sözleşmeleri ve sahte ikametgâh belgeleri düzenlediklerini anımsattı. Polis, 15 Aralık 2025’en 3 Ocak 2026 tarihinde kadar sahte evrak sözleşmesi kapsamında muhtar dahil 34 kişinin tutuklanıp, soruşturmanın ardından teminata bağlandığını hatırlattı.

Polise gidince ortaya çıktı

Polis, zanlı K.A’nın ise 26 Şubat 2026 tarihinde eşi olan T.A.’nın muhaceret durumunu sormak için Girne Muhaceret Şubesine gittiğini, yapılan kontrolde zanlıların Yenicami Mahallesi’ndeki bir adreste ikamet ettiklerinin görüldüğünü kaydetti. Polis, yapılan soruşturmada zanlı K.A.’nın Yenicami Mahallesi Muhtarı S.Ö. ile A.Y.A.’ya 300 dolar vererek, sahte ikametgâh ve kira sözleşmesi temin ettiğini belirtti. Polis, zanlıların sahte evrakları Lefkoşa Vergi Dairesi’ne onaylatıldıktan sonra sahte ikamet belgeleriyle Muhaceret Şubesi’nde tedavüle sürdüklerini kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, K.A.’nın çalışma izni olduğunu, eşinin ise izin almak için giriş-çıkış yapması gerektiğini ve sadece 5 günü kaldığını belirterek, teminat talep etti.

Savcı Şayan Ergülen, zanlı K.A.’nın uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Savcı, zanlı T.A.’nın giriş-çıkış yapması gerektiğini, teminatla serbest kalsa dahi yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle bu işlemini yapamayacağını ve oturma izni almayacağını belirterek, 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Eşimin hiçbir şeyden haberi yok

Mahkemede söz alan zanlı K.A., Girne’de oturduklarını ancak ev sahibinin Almanya’da olmasından dolayı kira sözleşmesini uzatamadıklarını belirterek, “Eşimin hiçbir şeyden haberi yok. Her şeyi ben yaptım” dedi.

Mahkeme, K.A.’nın 30 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 900 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Yargıç T.A.’nın ise davasında hazır olması maksadı ile 20 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

