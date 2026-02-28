Sürücüler tepkili

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’da tek araçlı geçiş kapsı olan Metehan Sınır Kapısı’nda dün yine bekleme süresi 2 saati buldu. Sürücüler uzun bekleme sürelerinden dolayı tepkilerini dile getirdi. Sınır geçişlerinde yaşanan yoğunluğun giderek arttığını belirten vatandaşlar, mevcut genişletme çalışmalarının sorunu çözmediğini, geçişlerin hızlanabilmesi için yeni kapıların açılması ve dijital sistemlerin devreye alınması gerektiğini vurguladı. Sürücüler, uzun süre araç kuyruklarında beklemekten yorulduklarını, bazen araçlarını bırakıp yürüyerek kapıya ulaştıklarını belirtti. Kartlı sistem ve kod okuma gibi teknolojik uygulamalarla geçişlerin hızlandırılabileceğini ifade eden vatandaşlar, ayrıca sorunun sadece Kuzey tarafında değil, karşı tarafta da adımlar atılmasıyla çözülebileceğini ifade etti.

Ne dediler…?

Mustafa Peranlı

“Tüm sınır kapılarında aynı sorun yaşanıyor. Genişletme çalışması yapıldı ama bekleme süresi düşmedi. Yeni kapılar açılmazsa bu sorun bitmez.”

Pervin Güneyhan

“Metehan’da sürekli beklemekten sıkıldım. Artık eskisi gibi geçiş yapmıyorum, çünkü araç kuyruğunda bekleyecek sabrım kalmadı. Geçişlerin hızlanması için bir formül bulunmalıdır.”

Hasan Madencioğlu

“Tek çözüm yeni sınır kapılarının açılmasıdır. Genişletme bir işe yaramıyor. Yeni kapılar açılırsa geçişler rahatlar. İnsanlar saatlerce beklemek zorunda kalmayacak.”

Ahmet Karaoğlu

“Artık kartlı sisteme geçilmelidir. Kartımızı gösterip, geçelim. Bu çekilecek çile değil, Lefkoşa halkını başka yerlerden geçmesi için zorluyorlar. Hem külfet hem devlet açısından acınacak bir durumdur. Kaç senedir çözülemedi. Genişletmekle olmadı, demek ki farklı adımlar atılmalıdır.”

Kemal Mavili

“Arabayı arkadaşımıza bıraktık, yürüdük, barikata ulaştık aracımız ise henüz kapıya ulaşmadı. Artık Metehan’da yaşanan yoğunluğa bir çare bulunmalıdır. Türk tarafı adım attı, sıra güneyde. Karşı taraf da elini taşın altına koymalıdır.”

Betül Bedel

“Geçişlerin hızlanması için hem yeni kapı açılmalı hem de dijital sistemlere geçilmelidir. Kod okutarak kapılardan geçişler sağlanmalıdır. Böyle saatlerce beklemek herkesin sabrını zorlamaktadır.”

Sadi Erdengül

“Yeni sınır kapıları açılırsa geçişlerde yaşanan yoğunluk azalır. Hem bu taraf hem o taraf bunun faydasını görür.”

Sedat Yılmaz

“Metehan’da yoğunluk herkesin bildiği ama görmezden geldiği bir sorundur. Bunun çözümü ile yeni sınır kapılarının açılmasıdır.”

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026, 09:58