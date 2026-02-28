Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa bölgesinde meydana gelen market hırsızlıklarıyla ilgili gerçekleştirilen Kırık Camlar Operasyonu çerçevesinde T.Ç. (E-28) ve Ö.Ç. (E-23) tespit edilerek tutuklandı. Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların 20-26 Şubat tarihleri arasında Seçkin Market, Karakaya Market, Gourment Market ve Pınarlı Market’ten sigara ve tütün ürünü, çeşitli gıda maddeleri, alkollü içkiler, nakit para, kamera kayıt cihazı ve cep telefonu çaldıkları tespit edildi. Ayrıca zanlıların, Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren Kuşaf Market’in kapı camını hırsızlık yapmak amacıyla kasten kırarak hasara uğrattıkları da belirlendi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında 5 gün ek tutukluluk kararı verilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Bir haftada 5 markete girdiler

Polis memuru Emin Coşkun; zanlıların 20 Şubat’ta Karakaya Market’e kapıyı kırarak girdiklerini ve 60 karton sigara ile 3 bin TL nakit para çaldıklarını; aynı gün Seçkin Market’e camları kırarak girip 400 karton sigara, 6 şişe alkollü içki, muhtelif eşyalar ve 13 bin TL nakit para aldıklarını açıkladı.

Polis, 26 Şubat’ta Gourment Market’e giren zanlıların muhtelif sayıda sigara, tütün ve yiyecek ile içinde henüz miktarı belirlenemeyen para bulunan yazar kasayı çaldıklarını; aynı tarihte Pınarlı Market’ten muhtelif sayıda sigara, gıda ürünü, bir cep telefonu ve 7 bin 200 TL nakit para aldıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek arandığını, 26 Şubat’ta Girne’de fark edildiklerini ancak araçla kaçarak Gazimağusa’ya geldiklerini belirtti. Polis, zanlıların Gazimağusa’da bir işletme içerisinde yakalandıklarını kaydetti.

İlk tespitlere göre çalınan nakit para ve ürünlerin toplam değerinin yaklaşık bir milyon TL olduğunu kaydeden polis, miktarın artmasının muhtemel olduğunu söyledi. Soruşturmanın sürdüğünü, 2 kişinin arandığını belirten polis, mahkemeden süre talep edildi.

Mahkeme; zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.