‘Casper’ üyesi

Ömer KADİROĞLU

Girne’de Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan C.S. (E-17) dün mahkemeye çıkarıldı.

Bir iş insanını vurmak için Türkiye’den gönderildiğini, ayrıca Casper çetesinin üyesi olduğunu iddia eden zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alındı.

Polis, Girne Cürümleri Önleme Şubesi tarafından alınan bilgi üzerine 26 Şubat 2026 tarihinde zanlının Telefoncular Sokak'ta tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Yapılan ilk sorgulamada zanlının, ağır bir suç işlemek amacıyla Türkiye’den KKTC’ye gönderildiğini beyan ettiğini kaydeden polis, ayrıca, kamuoyunda “Casper çetesi” olarak bilinen grupla irtibatlı olduğunu kabul ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirtti. Zanlının cep telefonunda da inceleme yapılacağını kaydeden polis, 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

