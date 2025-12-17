‘Ambulans geç geldi boyunluk takılmadı’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda görüşülen Hüseyin Mavideniz cinayet davasının duruşmasına dün devam edildi. Sanıklar M.Y. ile D.Ö.A.’nın yargılandığı davada, İddia Makamı adına Kıdemli Savcı Egemen Metay hazır bulundu. Duruşmada Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz, sanık D.Ö.A.’nın avukatı Öner Şerifoğlu tarafından sorgulandı. Savunma, Hüseyin Mavideniz’e gerekli sağlık müdahalelerinin eksik yapıldığını öne sürdü.

Ambulans 37 dakika geç geldi

Avukat Öner Şerifoğlu’nun, olayın saat 03.23’te meydana gelmesine karşın ambulansın 04.01’de olay yerine ulaşmasına ilişkin sorusu üzerine Deniz, daha önce Konya’da 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi’nde görev yaptığını belirterek, dünyada acil çağrılara ulaşım süresinin ortalama 10 ila 12 dakika olması gerektiğini ifade etti. Bu vakadaki sürenin makul ve kabul edilebilir olmadığını söyleyen Deniz, raporunda 112 acil çağrı kayıtlarının incelenmesi ve dosyanın Türkiye Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek herhangi bir ihmal bulunup bulunmadığının tespit edilmesi yönünde görüş bildirdiğini aktardı.

Deniz, makul süre içinde ambulans gelmesi halinde maktulün kesin olarak kurtulabileceğini söylemenin mümkün olmadığını, ancak az da olsa bir kurtarılma ihtimalinin bulunduğunu savundu ve kendisi için yüzde 10’luk bir ihtimalin dahi önemli olduğunu belirtti.

Boyunluk takılmalıydı

Maktule boyunluk takılmamasının ihmal olup olmadığı yönündeki soru üzerine Deniz, travmatik vakalarda hayati fonksiyonların kontrolünün ardından boyunluk takılarak hastanın stabilize edilmesinin zorunlu bir uygulama olduğunu, bu tür vakalarda boyunluğun olmazsa olmaz niteliğinde bulunduğunu ifade etti.

Deniz, maktulün yeşil reçeteyle alınan bir ağrı kesici kullandığının belirlendiğini, söz konusu ilacın coşku ve enerji verme gibi yan etkilerinin bulunduğunu, ancak ilk bulgularda maktulde bu ilaca bağlı herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını aktardı.

Savcı Egemen Metay’ın sorusu üzerine Deniz, ilacın diş ağrısı için de kullanılabildiğini, ancak maktulün dişlerinde detaylı bir inceleme yapılmadığını kaydetti.

Dava, tanıkların dinlenmesine devam edilmek üzere 7 Ocak tarihine ertelendi.

