Muhtarın başı da belada

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Yenicami köyünde 4 adresi kullanarak sahte kira sözleşmeleri hazırladıkları ve sahte ikametgah belgesi çıkardıkları iddia edilen Yenicami Muhtarı S.Ö., (E-46) muhasebeci olan eşi K.Ö.

(K-42) birlikte çalıştıkları A.Y.A (K-57) ve suçla bağlantılı tutuklanan J.N.(K-55), E.H.(E-53), E.S.(K-62), B.S.(E-63), J.M.(E-24), O.S.(K-24), F.J.(E-39) mahkemeye çıkarıldı. Sahte kira sözleşmesi ve ikamet-gâh belgeleriyle oturma izni işlemleri başlatan zanlıların, 37 bin 500 TL ile 470 ABD Doları temin ettiği tespit edildi.

Polis, zanlıların “resmi evrak sahteleme, sahtelenmiş resmi evrağı tedavüle sürme, sahtekarlıkla kayıt temini ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, S.Ö.’nün Yenicami Mahallesi Muhtarı olarak görev yaptığını, eşi K.Ö.’nün muhasebeci olduğunu ve A.Y.A. ile birlikte hareket ettiklerini anlattı. Polis, zanlıların J.N., E.S. ve J.M.’nin de yardımıyla, para karşılığında E.H., B.S., O.S. ve F.J. adına sahte kira sözleşmeleri ile sahte ikametgah belgeleri düzenle-diklerini belirtti.

Dört apartman dairesi kullanıldı

Polis, sahte kira sözleşmelerinin K.Ö. ile A.Y.A. adına kayıtlı Hatay Sokak’taki dört ayrı apartman dairesi üzerinden hazırlandığını açıkladı. Polis, bu sözleşmeler karşılığında E.H.’den 15 bin TL, B.S.’den 470 ABD Doları, O.S.’den 12 bin 500 TL ve F.J.’den 10 bin TL alındığının tespit edildiğini kaydetti. Polis me-muru; zanlıların bu yolla toplam 37 bin 500 TL ile 470 ABD Doları temin ettiğini aktardı.

Polis memuru; zanlıların düzenledikleri sahte kira sözleşmelerini vergi dairesinde tedavüle sürerek onaylattıklarını, ardından S.Ö., K.Ö. ve A.Y.A.’nın bu sözleşmeleri para karşılığında anlaştıkları şahıslara ikametgah belgeleriyle birlikte verdiklerini söyledi. Polis, bu belgelerin Polis Muhaceret Şubesi’ne su-nulmasının sağlandığını, böylece ilgili kişiler adına oturma izni işlemlerinin başlatılıp onaylanmasının temin edildiğini ifade etti. Polis, bu şekilde sahtekarlıkla kayıt ve para temin edildiğini vurguladı.

Muhtarın ofisi arandı

Polis, zanlıların 15 Aralık’ta tutuklandığını, muhtarlık ofisinde yapılan aramada S.Ö. ve K.Ö.’ye ait cep telefonları ile çok sayıda kira sözleşmesi ve belgenin emare olarak alındığını açıkladı. Polis, A.Y.A.’nın evinde yapılan aramada ise üç adet bilgisayar ile çok sayıda kira sözleşmesinin ele geçirildiğini söyledi.

Polis, zanlı A.Y.A.’nın ifadesinde kira sözleşmelerini kendisinin hazırladığını, muhtara verdiğini ve karşı-lığında para aldığını itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, S.Ö. ile K.Ö.’nün de suçlarını kabul eden gönüllü ifadeler verdiklerini söyledi.

Polis, ayrıca adlarına sahta kira sözleşmesi ve sahte ikamet belgesi düzenlenen zanlı E.H., O.S ve F.J’nin de gönüllü ifade verdiğini ve suçlarını itiraf ettiğini dile getirdi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, şu ana kadar 8 tanıktan ifade alındığını, alınması gereken başka ifadeler ve incelenmesi gereken emareler bulunduğunu belirterek, 3 ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.