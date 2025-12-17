Kokain ve kenevir 

Değirmenlik-Haspolat anayolunda meydana gelen kazanın ardından yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan O.K.’nin kanında kokain ve hintkeneviri tespit edildi. Geçtiğimiz Cuma günü teminatla serbest bırakılan zanlı yeniden tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Zanlı ikinci kez teminata bağlanırken, aleyhine uyuşturucu alma, tasarrufu ve madde etkisi altında araç kullanma suçlamaları da getirildi.

Polis, zanlının 5 Aralık 2025 tarihinde saat 19.13 raddelerinde Değirmenlik-Haspolat anayolu üzerinde ağır yaralanmayla sonuçlanan bir kazaya neden olduğunu söyledi.

Polis memuru; zanlının şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kendisinden tükürük örneği alınarak uyuşturucu testi yapıldığını ve cannabis tespit edildiğini kaydetti. Polis, akabinde zanlının rızası ile 20 cc kan örneği emare olarak alındığını kaydetti. Polis, zanlının soruşturma amaçlı 7 gün tutuklu kaldıktan sonra teminata bağlandığını anımsattı. Polis, 15 Aralık’ta zanlıdan alınan kan örneğinin sonucunun çıktığını, kokain ve hintkeneviri tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlı aleyhine “uyuşturucu tesiri altında araç kullanma ve kokain ile hintkeneviri alma ve tasarrufu” suçlarından da soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının hem kendisine hem başkalarına zarar verecek şekilde hareket ettiğini, kazada yaralanan şahsın uzun süre ayağa kalkamayacağını, yatılı tedavi göreceğini söyledi. Polis, Kasım ayında uygulamaya konulan uyuşturucu testi cihazının güvenirliğinin analiz sonucuyla kanıtlandığını da ifade etti. Polis, zanlının soruşturmanın devam eden kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 600’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

