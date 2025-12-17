Panik yaşandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde dün akşam saatlerinde 4 katlı apartmanın bir dairesinde yangın çıktı.

Yangın sonucu apartman sakinlerinden 3 kişi dumandan etkilenerek Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın paniğe yol açarken, apartman sakinleri alevler kontrol altına alınıncaya kadar sokakta bekledi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında İstiklal Caddesi üzerinde yer alan bir apartmana ait dairede faal durumda bırakılan elektrikli battaniyenin şilteyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını tamamen söndürerek soğutma ça-lışmalarını başlattı.

Yangın sırasında apartmanda bulunan vatandaşlar, duman nedeniyle büyük korku yaşadı. Dumandan etkilenen 3 kişi, olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2025, 10:01