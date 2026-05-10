Bir kişi yoğun bakımda

Hüseyin ÇİÇEK

İskele-Ercan Anayolu üzerinde meydana gelen ve Osman Öztürk’ün (E-45) hayatını kaybettiği ölümlü trafik kazasıyla ilgili tutuklanan sürücü E.Ç. (E-27), dün Gazimağusa’da nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, mahkeme zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede olguları aktaran polis çavuşu Erkan Çetin, kazanın 8 Mayıs tarihinde saat 21.00 sıralarında, Sütlüce kavşağı yakınlarında meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlı E.Ç.’nin yönetimindeki ZLC 934 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı yönde ilerlemekte olan bir aracı geçmeye çalıştığını anlattı.

Polis, zanlının dikkatsiz şekilde karşı şeride geçtiği sırada, karşı yönden gelmekte olan Sinan Doğan yönetimindeki NS 772 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştığını belirtti. Polis, kazada ağır yaralanan Osman Öztürk’ün ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kaza sonucu yaralanan Mustafa Bakır’ın ise çoklu kırıklar nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını kaydeden polis, yaralının hayati tehlikesinin sürdüğünü söyledi. Polis, kazada yaralanan Sinan Doğan’ın da tedavisinin devam ettiğini ifade etti.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını belirten polis çavuşu Erkan Çetin, olay yerinden alınan bulguların inceleneceğini, araçlarda teknik inceleme yapılacağını ve görgü tanıklarından ifade temin edileceğini belirterek mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme, yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlı E.Ç.’nin 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

