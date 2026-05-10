Dört bölgede elektrik kesintisi olacak

“Parselasyona Akım Temini” projesi kapsamında yarın 09.00 ile 11.00 saatleri arasında, bazı bölgelere iki saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre, kesintiden, Balıkesir, eski Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Demirhan Kırsal Kesim arsaları bölgeleri etkilenecek.

Karaman köyüne de, pazartesi 10.00 – 13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Orta gerilim elektrik şebekesi proje çalışması kapsamındaki kesintiden, Karaman köyünün doğusunda kalan bölge ve bölgedeki su motorları etkilenecek.