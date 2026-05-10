İğrenç olay

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da meydana geldiği ileri sürülen olayda, İ.L. (E-32) “cinsel saldırı ve zorla alıkoyma” iddialarıyla tutuklanarak nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Olayın ortaya çıkmasının, müşteki kadının ailesi tarafından fark edilmesiyle başladığı aktarıldı. Kadının ablasının durumu öğrenmesinin ardından zanlının evine gittiği, burada kadını alarak bulunduğu yerden çıkardığı ve ardından Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne giderek resmi şikâyette bulunduğu ifade edildi.

Mahkemede olguları aktaran polis çavuşu Löğmen Yücetürk, olayın 8 Mayıs tarihinde saat 18.30 sıralarında Piyale Paşa Mahallesi’nde meydana geldiğini belirtti. Polis, zanlının aynı bölgede ikamet eden 51 yaşındaki zihinsel engelli kadını zorla alıkoyarak kendi ikametgahına götürdüğünü ve burada cinsel tecavüzde bulunduğunun iddia edildiğini açıkladı. Polis memuru, mağdur kadının daha sonra sağlık kontrolü için Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini, burada yapılan muayenede bazı bulgulara rastlandığının tespit edildiğini mahkemeye bildirdi. Soruşturma kapsamında zanlının aynı gün içerisinde tespit edilerek tutuklandığı kaydeden polis, olayla ilgili soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken bulgular bulunduğunu belirterek mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlı İ.L.’nin 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.