Vatandaş güneye kaydı kasaplar battı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta et fiyatlarının yüksek olmasından yakınan vatandaşlar, Avrupa ülkelerinden düşük fiyatla ithalatın gerçekleşmesi halinde rekabetin başlayacağını ve fiyatların aşağılara ineceğini düşünüyor. Güney Kıbrıs’ın sadece Avrupa ülkelerinden değil Avustralya’dan dahi taze et ithal ettiğini belirten vatandaşlar, KKTC hükümetinin bu konuda katı bir tutum izlemesine anlam veremiyor.

Pahalılık nedeniyle vatandaşların et ihtiyacını güneyden karşıladığını belirten Kasaplar Birliği ise, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın desteğini alarak yeni bir kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde başkent Lefkoşa’nın çeşitli yerlerine “Pahalılıkta kantarın topuzu kaçtı, ülke battı” sloganının yer aldığı pankartlar asıldı.

Ne dediler…

Mehmet Turan

Et ihtiyacımı kuzeyden karşılıyorum. Şimdilerde 15-20 günde bir tükete biliyorum. Kuzeydeki et fiyatlarının güneyden daha pahalı olması hayvancının ihtiyacı olanların ithal edilmesinden kaynaklıdır. Fiyatların düşebilmesi ve rekabet ortamının oluşması için et ithaline izin verilmelidir.”

Zehra Toprak

“Kırmızı eti çok tercih etmiyorum. Tavuğu daha çok seviyorum. Et fiyatlarının çok yüksek olduğunu görüyorum ve bu fiyatların düşmesi ayrıca et alamayan insanların rahatlıkla et alıp tüketebilmesi için ithal ete izin verilmelidir.”

Münevver Peksever

“ Et fiyatları çok pahalı ve bütçemizi etkiliyor. Et ihtiyacımızı daha çok güneyden karşılıyoruz çünkü fiyatı orada daha ucuzdur. Orada etin bizden daha ucuz olması çiftçinin yetiştirme aşamasında ihtiyacı olan ürünlerin pahalı olması ve hükümetin tutumundan kaynaklıdır. Et fiyatlarının düşmesi adına kontrollü bir şekilde ithal ete izin verilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Ali Deveci

“Maaşlar düşük et fiyatları çok yüksek o nedenle ara sıra almaya çalışıyorum. Daha çok tavuk eti tüketiyorum. Halkın et tüketebilmesi adına sağlık kontrolleri yapılan ithal etlerin bu ülkeye gelmesi için izin verilmesi doğru olacaktır.”

Fuat Azimli

“Kırmızı eti haftada bir- iki kez tüketmeye çalışıyoruz. Et fiyatları maalesef çok yüksek. Güneyle kıyasladığımız zaman neredeyse yarı yarıya fark ediyor. Güney bu kadar ucuza satabiliyorken biz niye satamıyoruz. Fiyatlar düşecekse kontrollü bir şekilde ithal ete izin verilmelidir. Et tüketemeyen çok fazla aile var ve onların da et tüketebilmesi adına bu iyi bir adım olacaktır.”

Mustafa Karaderi

“Kırmızı eti fazla sevmiyorum ancak çocuklar olduğu için 10 günde bir alıyorum. Rum tarafında fiyatlar çok daha uygun oradan değil buradan almayı tercih ediyorum. Çoğu insan oradan gidip alıyor. Burada hükümette büyük suç var. Her kasap ayrı ayrı fiyata et satıyor ancak güneyde bu böyle değil. Fiyatların düşmesi ve rekabet ortamının oluşması için ithal ete izin verilmesi gerekiyor.”

Mustafa Erbildim

“Et ihtiyacımı güneyden karşılıyorum. Burada bin 500 liradan aşağıya et bulamazsınız. Buna yetkililerin bir çare bulması lazım. İthal et konusuna ben pek sıcak bakmam ama güneyden et alımını önleyecekse kabul edilebilir.”