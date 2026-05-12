Bir sürücü, iki  yolcu yaralandı

Abdullah SUİÇMEZ

Girne–Lefkoşa Anayolu’nda ikisi kiralık üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazanın kiralık aracın sürücüsü Bora Keklik’in dikkatsizliği sonucu meydana geldiği açıklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; kaza 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.30 sıralarında Girne–Lefkoşa Anayolu’nun 5–6’ncı kilometreleri arasında meydana geldi. Sağ şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyreden ZYL 659 plakalı salon araç sürücüsü Bora Keklik (23), aynı istikamette sol şeritte ilerleyen Mehmet Sertel (50) yönetimindeki FP 754 plakalı çift kabin araçla çarpıştı. İlk çarpışmanın etkisiyle araçlarda kontrol kaybı yaşandı.

FP 754 plakalı araç, çarpmanın ardından savrularak sol yan kısmıyla yine aynı yönde sol şerit içerisinde seyreden Ercan Özdemir (29) yönetimindeki ZYU 883 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı. Bu ikinci çarpışmanın etkisiyle ZYU 883 plakalı araç savrularak kontrolden çıktı.

FP 754 plakalı araç ise şiddetli çarpışmanın ardından takla atarak yol üzerinde sağ yan kısmı üzerine devrildi. ZYU 883 plakalı araç ise yol dışına çıkarak durabildi. Kazanın ardından bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandığı belirtildi.

Kazada ZYL 659 plakalı araç sürücüsü Bora Keklik ile FP 754 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Cuma Toplar ve Arafir Santa Rahman yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildikleri bildirildi. Polis, kazanın oluş şekliyle ilgili detaylı inceleme başlatıldığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

