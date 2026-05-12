Sahte pasaport kullandı

Türkiye’den deport edilen 36 yaşındaki M.M. ülkesi Özbekistan’da temin ettiği sahte Moldova pasaportuyla Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptı. Zanlı, aynı pasaportla Girne Limanı’ndan çıkış yaparken suçüstü yakalandı. İfadesinde suçunu kabul eden zanlı amacının Türkiye’deki çocuklarının yanına gitmek olduğunu söyledi.

Hakkında “Evrak sahteleme, sahte evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla kayıt temini” suçlarından soruşturma yürütülen zanlı dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 10 Mayıs 2026 tarihinde Girne Turizm Limanı’nda tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının başkası adına düzenlenmiş sahte Moldova pasaportunu görevli muhaceret memuruna vererek ülkeden çıkış yapmaya çalıştığı sırada yapılan kontroller sonucunda yakalandığını belirtti.

Polis, başlatılan soruşturmada zanlının aynı sahte pasaportla 8 Mayıs tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığının da tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru; zanlının gönüllü ifade verdiğini; Türkiye’den deport edildiğini anlattığını söyledi. Zanlının, iki çocuğunun Türkiye’de bulunduğunu, bu nedenle yeniden oraya gitmek istediğini, sahte Moldova pasaportunu Özbekistan’da temin ettiğini beyan ettiğini aktaran polis, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ifade etti.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan sahte pasaportun detaylı incelemeye gönderileceğini, pasaportun nerede ve kim tarafından hazırlandığının araştırıldığını belirtti. Ayrıca zanlının bağlantılarının ve ülkeye giriş-çıkış sürecine ilişkin detayların da incelendiğini kaydeden polis, alınması gereken ifadeler ve yürütülecek incelemeler bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.