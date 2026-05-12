Çözüm talep edildi

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na bağlı dernekler ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Engelliler Haftası kapsamında düzenledikleri basın toplantılarında engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek devlet kurumlarına çözüm çağrısında bulundu.

Dernek temsilcileri, eğitimden istihdama, sağlık hizmetlerinden erişilebilirliğe kadar birçok alanda yaşanan sıkıntıların sürdüğünü belirterek, engellilerin toplumda daha etkin ve eşit bireyler olarak yer alması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim ve Kültür Salonu’nda yapılan toplantıda konuşan Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk, yarım asırlık dernek geçmişine rağmen engellilerin sorunlarına kalıcı çözümler üretilememesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi. Yücetürk, istihdam ve nakdi yardım konularında beklenen ilerlemenin sağlanamadığını belirtti.

Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda, Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem de taleplerini aktardı.

Ortopedik Özürlüler Derneği de basın toplantısı yaptı

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği de Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği basın toplantısında engelli bireylerin toplumda daha etkin rol alması gerektiğini vurguladı.

Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ise engelli bireylerin toplumun merkezinde yer alması gerektiğini belirterek, “yardım bekleyen bireyler değil, karar mekanizmalarında yer alan eşit yurttaşlar olmalılar” ifadelerini kullandı. Dernek, bu yıl düzenlenecek dayanışma balosundan elde edilecek gelirin rehabilitasyon hizmetlerine katkı sağlayacağını da açıkladı.

Dernekler, yetkililere seslenerek engelli bireylerin sorunlarının ertelenmeden çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Dile getirilen başlıca sorunlar