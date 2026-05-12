‘İlk imzayı’ kürsüde attı

Meclis’in dünkü birleşiminde ilginç gelişmeler yaşandı. CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın ülke ekonomisiyle ilgili iddialarını yanıtlamak amacıyla kürsüye gelen Başbakan Ünal Üstel, ‘az alana çok’, ‘çok alana az’ maaş artışı konusunda ciddi olduklarını söyledi. Üstel, yasa değişikliğine hazır olduklarını belirterek, bu konuyla ilgili kararın oy birliğiyle alınmasını istedi. Muhalefet milletvekilleri ise yasa değişikliği için komitenin toplanmasını istedi.

Üstel, siyasilerin de fedakarlık yapması gerektiğini vurgulayarak, milletvekillerinden yüzde 10 maaş kesintisine hazır olduklarını söyledi.

Kesinti konusunda ilk imzayı kürsüde atan Üstel, muhalefete ciddi olduklarının mesajını verdi. Üstel’in ardından Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da yazılı belgeye imza attı.

Vergi Yasası ele alındı

Meclis’te Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşmeleri sırasında söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, “çok alana az, az alana çok” yaklaşımının aslında vergi adaletini sağlamak için önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, gelir düzeyi düşük olanlarla yüksek gelir gruplarının aynı oranda vergilendirilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Siyasilerden yüzde 10 kesinti

Barçın’a yanıt veren Başbakan Ünal Üstel ise hayat pahalılığı artışlarında gelir grupları arasında farklı etkiler oluştuğunu belirterek, bu farkların dikkate alınması gerektiğini söyledi. Üstel, bu nedenle “çok alana az”, “az alana çok” maaş artışı önerisi getirdiklerini, bu öneriyi görüşmesi için de komite kurduklarını söyledi.

Ancak komitenin çalışmadığını ifade eden Üstel, sürecin neden ilerlemediğini araştıracağını kaydetti.

Üstel, çarşamba günü konunun komiteye getirileceğini belirterek, kapsamlı bir çalışma yapılacağını söyledi.

Üstel, siyasilerden yüzde 10 kesinti yapılmasını öngördüklerini belirtti ve meclis görevlisini çağırarak hazırlanan öneri metnini imzaladı. Üstel, ikinci imzayı CTP Milletvekili Devrim Barçın’dan beklediğini kaydetti. Ardından Üstel, Genel Kurul’da bulunan milletvekillerine çağrıda bulunarak, öneriye destek vermeleri ve imza atmalarını istedi.

Dilekçe gibi öneri olmaz

Üstel’in bu adımı üzerine Barçın, yasa tekliflerinin usule uygun şekilde hazırlanması gerektiğini vurguladı. Barçın, “kendi içinizde birliği sağlayın, gelin. Yasa önerisi getirin, imzalamayın, dilekçe gibi yasa önerisi mi olur?” ifadelerini kullandı. Meclis’e sunulan düzenlemelerin ciddi bir çalışma ve teknik hazırlık gerektirdiğini belirten Barçın, eksik ve acele hazırlanmış metinlerin yasama sürecini sağlıklı yürütmeyeceğini dile getirdi.

Barçın, maaşlardan yapılması gündeme gelen yüzde 10’luk kesinti önerisine de değinerek bunun tek başına çözüm üretmeyeceğini savundu. Vergi düzenlemelerinin daha kapsamlı ve yapısal olması gerektiğini ifade eden Barçın, “Bu konuda yasa önerisi getirin, imzalarım. Hiç sıkıntı yok. Ama böyle dilekçe gibi olmaz?” sözleriyle hükümete çağrıda bulundu.

Barçın’ın konuşması esnasında hükümet kanadıyla gerginlik yaşandı.

Popülizm değil, sorumluluk

Üstel, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Fedakârlık gerekiyorsa, ilk imzayı atmaktan kaçmayız” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel, Meclis kürsüsünde ortaya koydukları yaklaşımın popülizm değil, sorumluluk siyaseti olduğunu belirtti. Üstel, “Meclis kürsüsünde ortaya koyduğumuz irade; popülizmin değil, sorumluluk siyasetinin iradesidir” dedi.

Paylaşımında maaşlardan yapılacak kesintilere de değinen Üstel, bu kaynakların engelliler ve sosyal yardım alan vatandaşların gelirlerinin iyileştirilmesi için kullanılacağını ifade etti.

Üstel, “Maaşlardan yapılacak kesintileri ise engellilerimizin ve sosyal yardım alan vatandaşlarımızın gelirlerinin iyileştirilmesi için kullanacağız” açıklamasını yaptı.

Başbakan Üstel, hükümet anlayışlarının icraata ve sosyal adalete dayandığını vurgulayarak, “Çünkü bizim siyaset anlayışımız; laf değil, icraat ve sosyal adalettir” ifadelerini kullandı.