Bizim taraf avantajlı

Özlem ÇİMENDAL

Kuzey Kıbrıs’ta önceki gün yapılan zamla 95 oktan benzin 52,12 TL’ye, 98 oktan benzin 53,12 TL’ye, gazyağı 50,25 TL’ye, Euro Diesel ise 49,25 TL’ye yükseldi. Güney Kıbrıs’ta ise 95 oktan benzin 1.30 Euro (74 TL) , 98 oktan benzin ve Euro Diesel 1.45 Euro’dan (83TL) satılırken, Diyalog’a konuşan Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, Kuzey Kıbrıs’ın fiyatlar konusunda avantajlı olduğunu söyledi.

Akaryakıt fiyatlarının son artışlara rağmen Türkiye ve Güney Kıbrıs’a kıyasla daha uygun olduğunu belirten Çağdal, “Şu anda kuzeyde 95 oktan benzinin 52 TL bandında olduğunu, güneyde ise bunun ortalama 74 TL’ye denk geldiğini düşünürsek akaryakıtta hâlâ güneye göre avantajlıyız diyebiliriz” dedi. Çağdal, Kuzey Kıbrıs’ın akaryakıtta Güney Kıbrıs’tan ortalama yüzde 42, Türkiye’den ise ortalama yüzde 30 daha ucuz olduğunu belirtti.

“Brent petrol değil, rafine ürün önemli”

Birlik Başkanı Çağdal, akaryakıt fiyatlarının takibinin haftalık yapıldığına dikkat çekerken, burada önemli olanın Brent petrol değil rafine ürün takibi olduğunu söyledi. Çağdal, rafine ürün takibini ise ancak büyük şirketlerin yapabildiğini, kendilerinin de benzin istasyonları olarak bu sisteme erişemediklerini kaydetti. Levent Çağdal, akaryakıta gelen zammın ayrıca takip edilen 5 günlük süreyi değil, son iki günlük süreyi kapsadığını da aktardı. Çağdal, “Önceki 3 günde bir sorun yoktu. Artış son 2 günde gerçekleşti” ifadelerini kullandı.Çağdal, akaryakıt tedarikinde bir sıkıntı olmadığını, firmaların normal şekilde yakıt almaya devam ettiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ta akaryakıt fiyatları:

95 Oktan Benzin: 52,12 TL

98 Oktan Benzin: 53,12 TL

Gazyağı: 50,25 TL

Euro Diesel: 49,25 TL

Güney Kıbrıs’ta akaryakıt fiyatları:

95 Oktan Benzin: 1.30 Euro (74 TL)

98 Oktan Benzin: 1.45 Euro (83 TL)

Euro Diesel: 1.45 Euro (83 TL)

Gazyağı: Yok