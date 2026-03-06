Abdullah SUİÇMEZ-Melis GÜNEL

Akaryakıta yapılan son zam, petrol istasyonu işletmecileri arasında da endişeye yol açtı. İşletmeciler, artan fiyatların kuzeyin cazibesini azaltacağını, Rum müşterilerin kuzeyden benzin almaktan vazgeçeceğini ve sektörün gelirlerinin düşeceğini belirtiyor. Zammın zincirleme olarak tüm fiyatları yükselteceği uyarısında bulunan işletmeciler, özellikle kapılardaki geçişlerin hızlandırılması ve vergilerin makul seviyede tutulması gerektiğine dikkat çekiyor.

Ne dediler…?

Mehmet Zorba (Zorba Petrol)

Akaryakıta yapılan zamla birlikte zincirleme olarak her şeyin fiyatı artacağı için kuzey cazibesini yitirecek. Güneydeki akaryakıt fiyatlarıyla başa başa geleceği için Rumlar kuzeyden benzin almaya gelmeyecek. Gelmek isteyenler ise kapılardaki yoğunluktan dolayı eziyet çekecek ve onlar da bir süre sonra gelmekten vazgeçecek.

Öte yandan bazı vatandaşlar yakıt alınca çoğu zaman ibresi bile oynamıyor. İşini yapacak kadar benzin alıyor çok haklı ama artık göstergesinde istediği oranı göremeyince açıklama yapmamız gerekiyor. Akaryakıta zam gelince ne yazık ki bütün sektörler etkileniyor.”

Mustafa Damdelen (Damdelen Petrol )

“Euro Dizel’de alınan fon bir liradır ve makul bir miktardır. Ancak benzinde litre başına dokuz liralık bir fon oluştu, diğer vergiler ve KDV’ler haricinde… Bu durum Rum tarafı ile fiyat farkını daralttı. Rumların bize gelmesini sağlayacak parmakla sayılı ürün kalemi kaldı. Çok dikkatli davranmalıyız. Alınan vergileri belli bir miktarın üzerine çıkarmamak gerekiyor. Ayrıca geçişler süratlendirilmeli ve bu konuda tedbirler alınmalıdır.”