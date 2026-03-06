Hayat zorlaşacak

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Akaryakıta yapılan son zam, vatandaşlar, birçok sektör ve taksiciler arasında büyük tepkiye neden oldu. Artışın ardından iğneden ipliğe tüm ürünlerde fiyatların yükseleceğinden endişe eden halk, geçim şartlarının daha da zorlaşacağını belirtti. Taksiciler ise yükselen akaryakıt maliyetleri nedeniyle iş yapamaz hale geldiklerini ifade etti.

Ne dediler…?

Teyfik Kastanbollu

“Akaryakıta yapılan zamma hiç şaşırmadık. Orta doğudaki savaş olmasa da yine bu zam olacaktı çünkü hükümet sıkışınca hemen zam yapıyor. Bu zam piyasaya da pahalılık olarak yansıyacağı için insanlar daha da zor bir sürece girecektir. Fırsatçılar halkın tepesine binecek, işsizlik artacak ve hiçbir güvencemiz kalmayacak. Darmadağın bir ortamdayız ve ne yapacağımızı bilmediğimiz için bunalımdayız.”

Nevzat Atakan

“Akaryakıta yapılan zam çok fazladır. Bu zam insanları daha da zora sokacaktır, çünkü akaryakıt zammı piyasada fiyatları yükseltecektir.”

Atila Yıldırımer

“Orta Doğu’daki savaştan dolayı akaryakıt zammı beklediğimiz bir şeydi. Bu zam piyasada pahalılığa neden olacaktır ve ne olacağımızı Allah bilir. Bu konuda hükümetin bir şeyler yapacağını ve bu duruma bir önlem alacağını çare bulacağını ve elinden geleni yapacağını düşünüyorum.”

Pembe Yasakçı

“Akaryakıta yapılan zam halkı daha da zora sokacaktır. Önce verdikleri maaşlara baksınlar sonra yaptıkları zamlara baksınlar. Geçinemiyoruz ve bu akaryakıt zammı hayatımızı çok kötü etkileyecektir çünkü her şeye zam gelecektir. Şu anda bile istediklerimizi alamıyorken akaryakıt zammından sonra piyasa arttığında hiç bir şey alamayacağız.”

Ahmet Akarca

“Akaryakıta yapılan zam canımızı yakacak. Yapacak bir şeyimiz yoktur. Ülkede tek ucuz olan şey halkın canıdır. Akaryakıt zammı sonrasında piyasada her şeye zam gelecektir. Ülkeyi yönetenlerden bir beklentimiz kalmamıştır böyle idare etmeye çalışacağız.”

Hüseyin Abdi

“Akaryakıta yapılan zam çok fazladır. Akaryakıta gelen bu okkalı zamla birlikte her şeyin fiyatı yükselecek ve hayatı olumsuz etkileyecektir. Şu anda bile eksik alışveriş yapan insanlar böylelikle hiç bir şey alamayacak. Yetkililerden beklentimiz koltuk kavgasını bırakıp bu işlere odaklanmalarıdır.”

Hediye Kahraman

“Akaryakıt zammına diğer zamlar gibi alıştık. Bu zam hayatımızı da olumsuz etkileyecek. Gittikçe kötüleşen geçim durumu daha da kötü bir hale gelecektir. Akaryakıt zammıyla birlikte yine piyasada her şey artacaktır. Bu noktada bir beklentimiz kalmamıştır çünkü bir şey yapılmıyor zaten.”

Seyit Çobani

“Akaryakıta yapılan okkalı zam yaşamı olumsuz etkileyecektir ama bu noktada savaş nedeniyle hükümet de haklı. Akaryakıt zammıyla piyasa daha da pahalı olacak ve bu noktada da beklentimiz maaşların da artmasıdır.”

Mehmet Mertçeoğlu

“Bu ülkede ekonominin kuralları işlemiyor. Mazot ve akaryakıta yapılan zam aklını gerektiği biçimde kullanma yeteneği olmayan kişilerce alınmış bir karardır. Bu akaryakıt zammı hayat pahalılığını tetikleyecektir. Hayat pahalılığı da asgari ücreti yükseltecek ve yine büyük sıkıntılar oluşacak. Marketlerde fiyatlar yükselmeye başlayacak ve hem devlete hem de vatandaşa büyük zararlar verecektir.”

Serkan Coşkun

“Gereğinden çok fazla zam yapıldı, bu kadar yüksek bir zammı biz de beklemiyorduk, insanlar zaten geçim sıkıntısı yaşıyor, bir de bu zam işleri iyice güçleştirecek. Bu bizim satışlarımıza da olumsuz yansıyacak.”

Halil Kapısız:

“Yapılan son zam beklenenin çok üzerinde oldu, bu andan itibaren artık depoları doldurma devri bence kapandı. Vatandaşlar, azar azar günlük ihtiyacı kadar benzin alacak. Litresi en düşük 52 TL, kimse depoyu doldurmaya cesaret edemez.”

Osman Geçit

“Bu zam çok kötü oldu, bu zamla beraber piyasada diğer zamlar da zincirleme gelecek. Özellikle taşıma sektöründe de bir artış kaçınılmaz, biz vatandaşlar için bu zam çok kötü oldu. Zaten geçim derdiyle boğuşurken, bu zam tam anlamıyla vatandaşı mahvetti.”

Mahmut Coşkun

“Asgari ücret arttı, hayat pahalılığı arttı, ancak taksimetre fiyatları 2 yıldır güncellenmedi, zaten taksiciler olarak 2 yıldır zarar ediyoruz, bir de bu zam işin tuzu biberi oldu. Taksimetre fiyatları acil güncellenmezse bu sektör bitme noktasına gelir. Şu an Ercan’a 2 bin 800 TL, Lefkoşa’ya da 3 bin 500 TL civarı ile gidiyoruz, ancak bu bizim belirlediğimiz tarife değil, taksimetrenin yazdığı fiyat ve taksimetre fiyatını da biz belirlemiyoruz. Bu zam ile bu fiyatlarla kesinlikle zararda oluruz. “

Ali Düzenli

“Zaten iş yapamıyor, para kazanamıyorduk, bu zamdan sonra artık evimize ekmek götürtemeyeceğiz. Bugün bir taksici kontağı çevirdiği her gün bin 500 TL masrafı var, bir de benzin zammı bizi bitirir. Taksimetre fiyatlarının da bir an önce güncellenmesi gerekir, aksi halde bir çoğumuz iflas ederiz.”

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2026, 09:49