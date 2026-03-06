Erhürman tepki gösterdi

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Türk askerlerini “işgalci” olarak nitelendirip, bölgede yaşanan gelişmelerin Türk askerinin adadan çekilmesi için bir fırsat olduğunu söyledi. Dendias’ın Kıbrıs sorunu, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye ile açıklamasını eleştiren Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ciddiyetle bağdaşmayan, anlamsız bir söylem olduğunu belirtti.

“ KKTC’de yaklaşık 40 bin asker var”

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk askerlerini "işgalci" olarak nitelendirdi. Dendias, Türkiye’nin işgal altındaki Kuzey Kıbrıs topraklarında 40 bini aşkın asker bulundurduğunu belirterek, "Belki de bu yaşananlar, onları adadan geri çekmek için iyi bir fırsat olabilir" dedi. Alpha TV kanalında yayınlanan ana haber bültenine katılan Dendias, Türkiye ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Program sunucusunun, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) asker konuşlandırmasının Türkiye’ye KKTC’de askeri varlığını güçlendirme gerekçesi sunup sunmayacağı sorusuna yanıt veren Dendias, Türkiye’nin KKTC’de yaklaşık 40 bin asker bulundurduğunu öne sürdü ve Yunan güçlerinin bölgeye konuşlandırılmasının Türk askerinin çekilmesi için bir fırsat olabileceğini söyledi.

“Önce diplomasi ve diyalog”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın Kıbrıs sorunu, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye ile açıklamasını eleştirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, rasyonel düşünen, barışı ve uygarlığı savunan herkesin dünyada ve bölgede gerilimin daha da tırmanmaması, bir an önce diplomasi ve diyalog yoluyla uluslararası hukuk zemininde görüşmelere dönülmesi için çağrı yapıp, çaba gösterdiğini belirten Erhürman, şunları da kaydetti:

“Tam da böyle bir dönemde, Yunanistan Savunma Bakanı Sayın Dendias'ın, Kıbrıs sorunu, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye ile ilgili son derece anlamsız açıklamalar yapması, en hafif tabiriyle, içinden geçtiğimiz dönemin gerektirdiği sorumluluk duygusuyla ve ciddiyetle bağdaşmamaktadır.

Talihsiz ve zamansız

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de Dendias’a tepki gösterdi. Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Son günlerde Ege Adalarının Silahsızlandırılmış Statüsü hilafına yapılan açıklamaları gayriciddi, talihsiz ve zamansız buluyoruz. 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması ve 1947 tarihli Paris Barış Antlaşması çerçevesinde Doğu Ege Adaları ve Oniki Adaların objektif hukuki statüsünde tartışmaya açık bir husus bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.